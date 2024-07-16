ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¿è¤ÊÂ£¤êÊª¡¡Æ²°Â¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¡¢¤¢¤ë¤è¤Í¡©¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê51¡Ë¤Î¿è¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNEWS¡×¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤«¤é¤ª²¼¤¬¤ê¤ÎÉÊ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤¯¤ì¤è¤ë¤¾¡©¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¡£¤³¤Ê¤¤¤À¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÌÚÂ¼¤Îµ¤Á°ÎÉ¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½FWÆ²°ÂÎ§¤ÎÉ×ºÊ¤È¤È¤â¤Ë²ñ¿©¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤È¡¢·ëº§½Ë¤¤¤Ç¡¢Æ²°Â¤Î¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à10ÈÖÉÕ¤±¤è¤ë¤Î¤Í¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¡£¤½¤ì¤ò²¶¤È2¿Í¤Ë¤¯¤ì¤è¤Ã¤Æ¡×¡£Æ²°Â¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤¬»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì¤³¤È¤ò¸À¤¤¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤Î»þ¡¢¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¡¢¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Ãå¤Æ¤ë¹â¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¡Ä¤â¤¦¤½¤Î¡Ê¤¢¤²¤ë¡Ë¤Ä¤â¤ê¤ä¤Í¤ó¡£²È¤ò½Ð¤ë»þ¤«¤é¡×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢Æ²°Â¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆ²°Â¤Î±ü¤µ¤ó¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂç´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¡È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¸ò´¹¡¢¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¿¶¤ê¤â¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡¢3Æü¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¡£ÀäÂÐ¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£