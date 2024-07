石川県のソウルフード！イチビキ『とり野菜みそもつ煮込み』

イチビキは、石川県のソウルフードである、まつや「とり野菜みそ」を使用した惣菜『とり野菜みそもつ煮込み』を新発売し、2024年8月20日(火)より全国へ出荷します。

イチビキ『とり野菜みそもつ煮込み』

内容量 :170g

希望小売価格:400円(税別)

賞味期間 :270日

発売日 :2024年8月20日(火)

【開発の背景】

中食のうち、袋物惣菜市場はコロナ禍の影響もあり2021年が最大ではあるものの、CVS業態を除くと2022年も横ばい傾向にあり一定の需要があります。

家飲みについてもコロナ禍で頻度が増加し、「毎日」または「週1回以上」家飲みをする人の割合は同程度に推移しており、家飲み文化が定着していると考えられます。

北陸地方を応援したいという思いから、石川県のソウルフードで有名なまつや「とり野菜みそ」(※)を使用した簡便惣菜『とり野菜みそもつ煮込み』を発売することで、北陸地方の応援と袋物惣菜市場の活性化を狙います。

【商品特徴】

・まつや「とり野菜みそ」を使用(製品中の4.0%使用)したもつ煮込みです。

・国産豚もつ、こんにゃく、大根、人参入り。

・にんにくや豆味噌を使用することで、お酒のおつまみに合うようにしました。

・そのまま電子レンジで温めるだけで簡単に食べられます。

