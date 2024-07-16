2万円台で機能性も大満足。Xiaomiのコスパスマホ「Redmi 12 5G」 #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の「Amazonプライムデー」が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
現在、最新の4nm製造プロセス5GチップのQualcomm Snapdradon 4 Gen 2を搭載したエントリーモデルの「Redmi 12 5G」やプログレードメインカメラ＆望遠カメラ＆超広角カメラの組み合わせにより、より美しい写真が撮影可能なハイエンドモデルの「13T Pro」など、Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月16日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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見やすい約6.8インチ大型ディスプレイが嬉しいシャオミのSIMフリースマートフォン「Redmi 125G」が19％オフ！
Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB 256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スカイブルー
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シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB 256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200 IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック
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バッテリーが最大16日間持続するシャオミの定番モデル「Smart Band 8」が29％オフ！
シャオミ(Xiaomi) Smart Band 8 スマートウォッチ 進化したディスプレイ 16日間持続バッテリー クイックリリース構造 150種類スポーツモード 24時間健康管理 スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 グラファイトブラック
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シャオミ(Xiaomi) Smart Band 8 スマートウォッチ 進化したディスプレイ 16日間持続バッテリー クイックリリース構造 150種類スポーツモード 24時間健康管理 スマートバンド 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ゴールド
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ワークアウト、健康管理、天気、スケジュール、音楽などの便利な機能を組み合わせてカスタマイズ可能な「Xiaomi Band 8 Pro」がお買い得！
シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Band 8 Pro 大画面1.74インチ有機ELディスプレイ 14日間持続バッテリー 軽量・スリムボディ メタルフレーム付き 着信通知・LINEアプリ通知 iPhone&Android対応 ブラック
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Band 8 Active スマートバンド 9.99mmの超スリムボディ 軽量 14日間のバッテリー持続時間 50種類スポーツモード 100種類以上ウォッチフェイス 5ATM防水 睡眠モニター 健康管理 iPhone&Android対応 ブラック
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 4 1.97インチ超大型ディスプレイ 20日間のバッテリー持続時間 Bluetooth 通話対応 150種類スポーツモード 回転式クラウン Alexa対応 GPS内蔵 オブシディアンブラック
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 3 Active Bluetooth 5.3 通話・着信通知 1.83インチ大画面 100種類スポーツモード 健康管理 アプリ通知 音楽再生 心拍数 睡眠 ストレス iPhone Android 対応 グレー
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シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Xiaomi Watch S3 ベゼルデザイン 1.43インチ有機ELディスプレイ Bluetooth通話対応 ジェスチャー制御 150種類以上のスポーツモード 15日間連続稼働 Xiaomi HyperOS搭載 Alexa対応 ブラック
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鮮明でクリアなサウンドを実現。 シャオミのワイヤレスイヤホン「Redmi Buds 5 Pro」が20％オフとお得な価格で販売中
シャオミ(Xiaomi) ワイヤレスイヤホン Redmi Buds 5 Pro 52dBまでアクティブノイズキャンセル イマーシブサウンド 最大38時間音楽再生 Google Fast Pair カスタムEQモード SBC/AAC / LC3 / LDAC 対応 iPhone&Android対応 ブラック
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シャオミ(Xiaomi) ワイヤレスイヤホン Redmi Buds 5 46dBまでアクティブノイズキャンセル Google Fast Pair 最大40時間音楽再生 ANCモード搭載 AIノイズ軽減 低遅延 カスタムEQモード iPhone&Android対応 ホワイト
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シャオミ(Xiaomi) 完全ワイヤレスイヤホン Redmi Buds 4 Lite AI ノイズキャンセリング 低遅延モード Bluetooth5.2対応 セミインイヤーデザイン IP54 防塵 防水 軽量 仕事/通学/通勤 ブラック
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臨場感と没入感のある映像体験を。 シャオミの曲面ゲーミングモニター「G34WQi」が8％オフとお買い得！
Xiaomi 曲面 ゲーミングモニター G34WQi 34インチ UWQHD超ワイドスクリーン モニター 180Hz 1ms 3440x1440 1500Rの湾曲率 sRGB100% FreeSync Premiumティアリング防止 テクノロジー認証 RGB周囲光
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「Amazonプライムデー」は、7月17日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー