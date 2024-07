東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」に、“シェラトンの夏の風物詩”が2024年もパワーアップして登場!

ハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン」を開催中です。

ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」でも“ハワイアンブッフェ”が楽しめます。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」 “ハワイアンブッフェ”

料金:

ブッフェ料金ランチ ※90分制11:30〜14:30(土日祝〜15:00)ディナー ※120分制17:00〜22:30大人平日4,900円7,500円土日祝6,000円4〜12歳平日2,450円3,750円土日祝3,000円

開催場所:ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」

開催期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて、ハワイアンフェア「ALOHA! シェラトン」を開催中!

ホテル1F ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」でもハワイアンフェアを開催しています。

伝統的なハワイアンフードから人気のロコフードまで、現地で外せない絶品グルメがグランカフェに集結!

前菜

スパイシーアヒポケ

スパイシーな味が食欲をそそるマグロを使ったスパイシーアヒポケ。

ロミロミサーモンハイビスカスの香り

脂ののったサーモンが美味しいロミロミサーモンハイビスカスの香り。

カルアポークのロールサンド パイナップル風味

お野菜もたっぷりととれるカルアポークのロールサンド パイナップル風味。

ツナのハワイアンパスタサラダ

リボン形のパスタがかわいいツナのハワイアンパスタサラダ。

ケイジャンチキンのコブサラダ

スパイシーなチキンと共にたっぷりのお野菜が味わえる「ケイジャンチキンのコブサラダ」

大麦とミックスビーンズのキヌアサラダ アサイードレッシング

話題のアサイーをつかったドレッシングでいただくキヌアサラダ。

メイン

ローストサーモン リリコイバターソース

ハワイ語でパッションフルーツを意味する“リリコイ”のバターソースとともに楽しむローストサーモン。

ローストポーク マンゴーサルサソース

マンゴーと豚肉の相性も抜群なローストポーク マンゴーサルサソース。

ハワイアンスペアリブ

骨付き肉がワイルドなハワイアンスペアリブ。

デザート

リリコイクリームケーキ

ハワイアンスイーツの定番果物「リリコイ」をつかったクリームケーキ。

マンゴーバスチーケーキ

人気のバスクチーズケーキがマンゴー風味でいただけます。

ハウピア

ココナッツミルクをつかったハワイの名物デザート、ハウピア。

パイナップルタルト

ざくざく食感が楽しいパイナップルタルト。

かき氷

自分でシロップを選んで楽しいかき氷。

トッピングも種類豊富に用意されています。

ドリンク

別料金ですが、ハワイアンなドリンクも提供されています。

マシュー・ナウラ氏

さらに特別企画として、シェラトン・ワイキキ ビーチリゾートのエグゼクティブシェフ マシュー・ナウラ氏監修のメニューも提供されます。

ハワイの魅力がぎゅっと詰まったメニューが楽しめる期間限定ビュッフェ。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」 “ハワイアンブッフェ”の紹介でした☆

