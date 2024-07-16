ÉðÅÄ¿¿¼£ 50ºÐ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ë¡ÄÁá»º¤À¤Ã¤¿°¦Ì¼¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼ºÇÔÃÌ¤äÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£··î¡¢»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÅ¤Þ¤Ê¤ß¤È·ëº§¤·¡¢£²£³Ç¯£¶·î¤ËÂè£±»Ò½÷»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ï£±£¸Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±ÅÙ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ã¤Æ¡¢½µËö¤Î²Ö²Ð¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»ØÎØ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÒÉ¨¤Ä¤¤¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤Ã¤Æ¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢°Ï¤ó¤Ç¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Ò¥å¡¼¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£¡ÊËÍ¤¬¡Ë¡Ø·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø£Î£Ï¡Ù¤Ç¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡¢»ØÎØ¤Î¥±¡¼¥¹¤òÊÄ¤á¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡£²²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯À®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤¦¤Þ¤¯¡¢Ç´¤ê¾¡¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢»ØÎØ¤¬»Ø¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬£±ÈÖ¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥ºÂç¤¤á¤Ë¤·¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¤¥¥¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¥µ¥¤¥º¤À¤±Ä¾¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ØÎØ²°¤µ¤ó¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë»ØÎØ²°¤µ¤ó¤¬ÅÝ»º¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢»ØÎØ¤â¤ª¶â¤âÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Æ¡£Çã¤¤¤Ê¤ª¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âè°ì»Ò¤ÏÁá»º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë£±£·£°£°¥°¥é¥à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ø¤³¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£