21:15
カナダ住宅着工件数（6月）
予想　25.9万件　前回　26.45万件

21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想　0.1%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.8%　前回　2.9%（前年比)

米小売売上高（6月）
予想　-0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　0.2%　前回　-0.1%（自動車除くコア・前月比)

米輸入物価指数（6月）
予想　N/A　前回　-0.4%（前月比)
予想　N/A　前回　1.1%（前年比)

米輸出物価指数（6月）
予想　N/A　前回　-0.6%（前月比)
予想　N/A　前回　0.6%（前年比)

米企業在庫（5月）23:00
予想　0.4%　前回　0.3%（前月比)

米NAHB住宅市場指数（7月）23:00
予想　43.0 　前回　43.0

17日
3:45　
クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）

米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）

米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ

※予定は変更されることがあります。