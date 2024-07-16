ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（6月）
予想 25.9万件 前回 26.45万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
米小売売上高（6月）
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（6月）
予想 N/A 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 1.1%（前年比)
米輸出物価指数（6月）
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
米企業在庫（5月）23:00
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（7月）23:00
予想 43.0 前回 43.0
17日
3:45
クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（6月）
予想 25.9万件 前回 26.45万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)
予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)
米小売売上高（6月）
予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 0.2% 前回 -0.1%（自動車除くコア・前月比)
米輸入物価指数（6月）
予想 N/A 前回 -0.4%（前月比)
予想 N/A 前回 1.1%（前年比)
米輸出物価指数（6月）
予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)
予想 N/A 前回 0.6%（前年比)
米企業在庫（5月）23:00
予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)
米NAHB住宅市場指数（7月）23:00
予想 43.0 前回 43.0
17日
3:45
クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更されることがあります。