ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（6月）

予想 25.9万件 前回 26.45万件



21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（6月）

予想 0.1% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.8% 前回 2.9%（前年比)



米小売売上高（6月）

予想 -0.2% 前回 0.1%（前月比)

予想 0.2% 前回 -0.1%（自動車除くコア・前月比)



米輸入物価指数（6月）

予想 N/A 前回 -0.4%（前月比)

予想 N/A 前回 1.1%（前年比)



米輸出物価指数（6月）

予想 N/A 前回 -0.6%（前月比)

予想 N/A 前回 0.6%（前年比)



米企業在庫（5月）23:00

予想 0.4% 前回 0.3%（前月比)



米NAHB住宅市場指数（7月）23:00

予想 43.0 前回 43.0



17日

3:45

クーグラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）経済会議出席（質疑応答あり）



米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）



米主要企業決算

モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ



※予定は変更されることがあります。

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