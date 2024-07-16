2024年上半期「ViVi国宝級イケメンランキング」全順位発表
【モデルプレス＝2024/07/16】7月23日発売の雑誌「ViVi」9⽉号にて「ViVi国宝級イケメンランキング 2024年上半期」を発表。16日、「NETViVi」では全順位が公開された。
【写真】FANTASTICS八木勇征、ノースリーブ衣装から鍛え上げた二の腕披露
1位：八木勇征（FANTASTICS）
2位：萩原利久
3位：京本大我（SixTONES）
4位：高橋文哉
5位：道枝駿佑（なにわ男子）
6位：川西拓実（JO1）
7位：高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）
8位：ラウール（Snow Man）
9位：尾崎匠海（INI）
10位：K（&TEAM）
11位：松田元太（Travis Japan）
12位：綱啓永
13位：板垣李光人
14位：樋口幸平
15位：末澤誠也（Aぇ! group）
1位：宮世琉弥
2位：佐野晶哉（Aぇ! group）
3位：池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」／INI）
4位：山下幸輝
5位：窪塚愛流
6位：杢代和人（原因は自分にある。）
7位：柏木悠（超特急）
8位：岩瀬洋志
9位：HARUA（&TEAM）
10位：浮所飛貴（美 少年）
11位：豆原一成（JO1）
12位：RAN（MAZZEL）
13位：深田竜生（少年忍者）
14位：山中柔太朗（M!LK）
15位：YU（NEXZ）
1位：山田涼介（Hey! Sɑy! JUMP）
2位：中島健人
3位：渡辺翔太（Snow Man）
4位：間宮祥太朗
5位：SKY-HI
6位：白濱亜嵐（GENERATIONS）
7位：山下智久
8位：瀬戸康史
9位：赤楚衛二
10位：澤本夏輝（FANTASTICS）
1位：小林千晃（マッシュル-MASHLE-：マッシュ・バーンデッド役）
2位：内山昂輝（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：月島蛍役）
3位：梶裕貴（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：孤爪研磨役）
4位：島崎信長 （※「崎」は正式には「たつさき」／劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-：凪誠士郎役）
5位：堀江瞬（僕の心のヤバイやつ：市川京太郎役）
6位：岡本信彦（僕のヒーローアカデミア7期：爆豪勝己役）
7位：中村悠一（WIND BREAKER：梅宮一役）
8位：増田俊樹（忘却バッテリー：清峰葉流火役）
9位：櫻井孝宏（鬼滅の刃 柱稽古編：冨岡義勇役）
10位：千葉翔也（ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season：綾小路清隆役）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】FANTASTICS八木勇征、ノースリーブ衣装から鍛え上げた二の腕披露
◆NOW部門
1位：八木勇征（FANTASTICS）
2位：萩原利久
3位：京本大我（SixTONES）
4位：高橋文哉
5位：道枝駿佑（なにわ男子）
6位：川西拓実（JO1）
7位：高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）
8位：ラウール（Snow Man）
9位：尾崎匠海（INI）
10位：K（&TEAM）
11位：松田元太（Travis Japan）
12位：綱啓永
13位：板垣李光人
14位：樋口幸平
15位：末澤誠也（Aぇ! group）
◆NEXT部門
1位：宮世琉弥
2位：佐野晶哉（Aぇ! group）
3位：池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」／INI）
4位：山下幸輝
5位：窪塚愛流
6位：杢代和人（原因は自分にある。）
7位：柏木悠（超特急）
8位：岩瀬洋志
9位：HARUA（&TEAM）
10位：浮所飛貴（美 少年）
11位：豆原一成（JO1）
12位：RAN（MAZZEL）
13位：深田竜生（少年忍者）
14位：山中柔太朗（M!LK）
15位：YU（NEXZ）
◆ADULT部門
1位：山田涼介（Hey! Sɑy! JUMP）
2位：中島健人
3位：渡辺翔太（Snow Man）
4位：間宮祥太朗
5位：SKY-HI
6位：白濱亜嵐（GENERATIONS）
7位：山下智久
8位：瀬戸康史
9位：赤楚衛二
10位：澤本夏輝（FANTASTICS）
◆イケボ部門
1位：小林千晃（マッシュル-MASHLE-：マッシュ・バーンデッド役）
2位：内山昂輝（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：月島蛍役）
3位：梶裕貴（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：孤爪研磨役）
4位：島崎信長 （※「崎」は正式には「たつさき」／劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-：凪誠士郎役）
5位：堀江瞬（僕の心のヤバイやつ：市川京太郎役）
6位：岡本信彦（僕のヒーローアカデミア7期：爆豪勝己役）
7位：中村悠一（WIND BREAKER：梅宮一役）
8位：増田俊樹（忘却バッテリー：清峰葉流火役）
9位：櫻井孝宏（鬼滅の刃 柱稽古編：冨岡義勇役）
10位：千葉翔也（ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season：綾小路清隆役）
（modelpress編集部）
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