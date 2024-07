横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズに、アフタヌーンティーや本格フレンチなど夏の限定プランなどの「2024年夏メニュー」を提供中。

ラウンジ、シーウインドでは、「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」が楽しめます。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」

料金:6,200円(税・サ込)

期間:2024年7月1日(月)〜8月31日(土)

横浜駅西口地下直結で、ショッピングや観光の拠点に便利なホテル「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

にぎやかな街中にありながらも、館内はラグジュアリーホテルらしく、落ち着いた雰囲気が漂うホテルです。

そんな横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズにある、バリエーション豊かなレストラン&バーが「2024年夏メニュー」を展開。

リッチな気分を味わえるラウンジ「シーウインド」では、数ヶ月に一度テーマが変わる華やかなアフタヌーンティーや曜日限定のスイーツブッフェを提供中。

7月・8月は、旬のピーチとマンゴーを贅沢に使用した、爽やかな「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」を提供中です。

1段目はスイーツプレート。

桃と生クリームが絶妙にマッチした「桃のショートケーキ」や、爽快なテイストの「マンゴーとヨーグルトのムース」など、5種類のスイーツが楽しめます。

2段目はスコーンプレート。

メープルとプレーン、2種類の焼きたてスコーン。

メープルシロップ、クローテッドクリーム、ベリージャムをお好みでつけていただくホテルメイドのスコーンです☆

3段目はセイボリープレート。

「夏野菜のピクルス」や温かい「じゃが芋と玉ねぎキッシュ」など、ホテルクオリティのセイボリーが楽しめます。

ドリンクはドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」や各種コーヒーなど、計20種類の中から選択可能。

夏期限定で通常はホットでいただく、ルイボスクリームオレンジとスイートベリーズがアイスティーで楽しめます。

季節ごとのアフタヌーンティー付宿泊プラン

ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティーを、客室でゆっくり楽しめる、朝食付き宿泊プランも提供。

華やかなスイーツをはじめ、焼きたてのスコーンや多彩なセイボリーが揃った豪華なハイティースタンドが、1人1台ずつ提供されています。

夏を彩るみずみずしいピーチと濃厚なマンゴーが共演する、期間限定のアフタヌーンティーセット。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」の紹介でした☆

ピーチとマンゴーのスイーツや季節を感じるコース!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏メニュー」 ピーチとマンゴーのスイーツや季節を感じるコース!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「2024年夏メニュー」 続きを見る

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】夏を彩る果実2種!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ/シーウインド「アフタヌーンティーセット 〜ピーチ&マンゴー〜」 appeared first on Dtimes.