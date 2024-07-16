『ViVi国宝級イケメンランキング2024年上半期』全ランキングが発表 「NOW部門」八木勇征、萩原利久と続く
ファッション雑誌『ViVi』の人気企画『ViVi国宝級イケメンランキング2024年上半期』全ランキングが、「NETViVi」で発表された。「NOW部門」では2023年下半期に続き連覇を果たし、殿堂入りとなった八木勇征に続き、八木とドラマ『美しい彼』（MBS/TBS）で共演し、話題を呼んだ萩原利久が2位に続いた。
【写真】色っぽい…！ADULT部門1位を獲得したHey! Say! JUMP・山田涼介
このほか、22歳以下を対象とする「NEXT部門」、30歳以上を対象とする「ADULT部門」、「イケボ部門」などの全ランキングが発表されている。
■2024年上半期 国宝級イケメンランキング
▼NOW部門
1位 八木勇征（FANTASTICS）
2位 萩原利久
3位 京本大我（SixTONES）
4位 高橋文哉
5位 道枝駿佑（なにわ男子）
6位 川西拓実（JO1）
7位 高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）
8位 ラウール（Snow Man）
9位 尾崎匠海（INI）
10位 K（&TEAM）
11位 松田元太（Travis Japan）
12位 綱啓永
13位 板垣李光人
14位 樋口幸平
15位 末澤誠也（Aぇ! group）
▼NEXT部門（22歳以下が対象）
1位 宮世琉弥
２位 佐野晶哉（Aぇ! group）
３位 池崎理人（INI※崎＝たつざき）
４位 山下幸輝
５位 窪塚愛流
６位 杢代和人（原因は自分にある。）
７位 柏木悠（超特急）
８位 岩瀬洋志
９位 HARUA（&TEAM）
10位 浮所飛貴（美 少年）
11位 豆原一成（JO1）
12位 RAN（MAZZEL）
13位 深田竜生（少年忍者）
14位 山中柔太朗（M!LK）
15位 YU（NEXZ）
▼ADULT部門（30歳以上が対象）
1位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位 中島健人
3位 渡辺翔太（Snow Man）
4位 間宮祥太朗
5位 SKY-HI
6位 白濱亜嵐（GENERATIONS）
7位 山下智久
8位 瀬戸康史
9位 赤楚衛二
10位 澤本夏輝（FANTASTICS）
▼イケボ部門
1位 小林千晃（マッシュル-MASHLE-：マッシュ・バーンデッド役）
2位 内山昂輝（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：月島蛍役）
3位 梶裕貴（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：孤爪研磨役）
4位 島崎信長（劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-：凪誠士郎役※崎＝たつさき）
5位 堀江瞬（僕の心のヤバイやつ：市川京太郎役）
6位 岡本信彦（僕のヒーローアカデミア ７期：爆豪勝己役）
7位 中村悠一（WIND BREAKER：梅宮一役）
8位 増田俊樹（忘却バッテリー：清峰葉流火役）
9位 櫻井孝宏（鬼滅の刃 柱稽古編：冨岡義勇役）
10位 千葉翔也（ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season：綾小路清隆役）
【写真】色っぽい…！ADULT部門1位を獲得したHey! Say! JUMP・山田涼介
このほか、22歳以下を対象とする「NEXT部門」、30歳以上を対象とする「ADULT部門」、「イケボ部門」などの全ランキングが発表されている。
▼NOW部門
1位 八木勇征（FANTASTICS）
2位 萩原利久
3位 京本大我（SixTONES）
4位 高橋文哉
5位 道枝駿佑（なにわ男子）
6位 川西拓実（JO1）
7位 高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）
8位 ラウール（Snow Man）
9位 尾崎匠海（INI）
10位 K（&TEAM）
11位 松田元太（Travis Japan）
12位 綱啓永
13位 板垣李光人
14位 樋口幸平
15位 末澤誠也（Aぇ! group）
▼NEXT部門（22歳以下が対象）
1位 宮世琉弥
２位 佐野晶哉（Aぇ! group）
３位 池崎理人（INI※崎＝たつざき）
４位 山下幸輝
５位 窪塚愛流
６位 杢代和人（原因は自分にある。）
７位 柏木悠（超特急）
８位 岩瀬洋志
９位 HARUA（&TEAM）
10位 浮所飛貴（美 少年）
11位 豆原一成（JO1）
12位 RAN（MAZZEL）
13位 深田竜生（少年忍者）
14位 山中柔太朗（M!LK）
15位 YU（NEXZ）
▼ADULT部門（30歳以上が対象）
1位 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
2位 中島健人
3位 渡辺翔太（Snow Man）
4位 間宮祥太朗
5位 SKY-HI
6位 白濱亜嵐（GENERATIONS）
7位 山下智久
8位 瀬戸康史
9位 赤楚衛二
10位 澤本夏輝（FANTASTICS）
▼イケボ部門
1位 小林千晃（マッシュル-MASHLE-：マッシュ・バーンデッド役）
2位 内山昂輝（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：月島蛍役）
3位 梶裕貴（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：孤爪研磨役）
4位 島崎信長（劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-：凪誠士郎役※崎＝たつさき）
5位 堀江瞬（僕の心のヤバイやつ：市川京太郎役）
6位 岡本信彦（僕のヒーローアカデミア ７期：爆豪勝己役）
7位 中村悠一（WIND BREAKER：梅宮一役）
8位 増田俊樹（忘却バッテリー：清峰葉流火役）
9位 櫻井孝宏（鬼滅の刃 柱稽古編：冨岡義勇役）
10位 千葉翔也（ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season：綾小路清隆役）