ViVi国宝級イケメンランキング2024年上半期・NOW部門1位を獲得したFANTASTICS・八木勇征 （C）講談社 ViVi2024年9月号

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　ファッション雑誌『ViVi』の人気企画『ViVi国宝級イケメンランキング2024年上半期』全ランキングが、「NETViVi」で発表された。「NOW部門」では2023年下半期に続き連覇を果たし、殿堂入りとなった八木勇征に続き、八木とドラマ『美しい彼』（MBS/TBS）で共演し、話題を呼んだ萩原利久が2位に続いた。

【写真】色っぽい…！ADULT部門1位を獲得したHey! Say! JUMP・山田涼介

　このほか、22歳以下を対象とする「NEXT部門」、30歳以上を対象とする「ADULT部門」、「イケボ部門」などの全ランキングが発表されている。

■2024年上半期　国宝級イケメンランキング

▼NOW部門

1位　八木勇征（FANTASTICS）

2位　萩原利久

3位　京本大我（SixTONES）

4位　高橋文哉

5位　道枝駿佑（なにわ男子）

6位　川西拓実（JO1）

7位　高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）

8位　ラウール（Snow Man）

9位　尾崎匠海（INI）

10位　K（&TEAM）

11位　松田元太（Travis Japan）

12位　綱啓永

13位　板垣李光人

14位　樋口幸平

15位　末澤誠也（Aぇ! group）

▼NEXT部門（22歳以下が対象）

1位　宮世琉弥

２位　佐野晶哉（Aぇ! group）

３位　池崎理人（INI※崎＝たつざき）

４位　山下幸輝

５位　窪塚愛流

６位　杢代和人（原因は自分にある。）

７位　柏木悠（超特急）

８位　岩瀬洋志

９位　HARUA（&TEAM）

10位　浮所飛貴（美 少年）

11位　豆原一成（JO1）

12位　RAN（MAZZEL）

13位　深田竜生（少年忍者）

14位　山中柔太朗（M!LK）

15位　YU（NEXZ）

▼ADULT部門（30歳以上が対象）

1位　山田涼介（Hey! Say! JUMP）

2位　中島健人

3位　渡辺翔太（Snow Man）

4位　間宮祥太朗

5位　SKY-HI

6位　白濱亜嵐（GENERATIONS）

7位　山下智久

8位　瀬戸康史

9位　赤楚衛二

10位　澤本夏輝（FANTASTICS）

▼イケボ部門

1位　小林千晃（マッシュル-MASHLE-：マッシュ・バーンデッド役）

2位　内山昂輝（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：月島蛍役）

3位　梶裕貴（劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦：孤爪研磨役）

4位　島崎信長（劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-：凪誠士郎役※崎＝たつさき）

5位　堀江瞬（僕の心のヤバイやつ：市川京太郎役）

6位　岡本信彦（僕のヒーローアカデミア ７期：爆豪勝己役）

7位　中村悠一（WIND BREAKER：梅宮一役）

8位　増田俊樹（忘却バッテリー：清峰葉流火役）

9位　櫻井孝宏（鬼滅の刃 柱稽古編：冨岡義勇役）

10位　千葉翔也（ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season：綾小路清隆役）