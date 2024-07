NHK総合の音楽番組『うたコン』の次週23日放送回は、放送時間を拡大したスペシャル版として東京・NHKホールから生放送(後7:30〜8:42)。パリ五輪直前に、昭和・平成・令和を代表する「応援ソング」で、日本代表選手たちに歌でエールを届ける。番組にはこれまでのオリンピックで活躍をしたアスリートゲストも登場する。1964年東京五輪重量挙げの金メダリスト・三宅義信が「最も勇気づけられた」という応援ソング「東京五輪音頭」(三波春夫)を、三山ひろしが歌唱する。

1996年アトランタ五輪でサッカー男子主将として「マイアミの奇跡」を起こした前園真聖がバス移動中にチーム全員で聴いたという「応援ソング」が、大黒摩季の「熱くなれ」。さらに、レスリング女子3大会連続(アテネ・北京・ロンドン五輪)金メダルの吉田沙保里の引退パーティーでは、大黒摩季が「ら・ら・ら」を披露したという。そこで今回のうたコンでは、大黒がゲストの前園、吉田の前で「熱くなれ〜ら・ら・ら」をスペシャルメドレーで披露する。TUBEは夏に聴きたい名曲をメドレーで披露。「シーズン・イン・ザ・サン」「夏を抱きしめて」に加え、DA PUMPとのコラボ曲「真夏のじゅもん」を披露する。このほかにも、小林旭の大ヒットメドレーや、水前寺清子&ももいろクローバーZのコラボによる「三百六十五歩のマーチ」、工藤静香の「地上の星」カバー、アニメ『ドラゴンボールZ』オープニング曲の影山ヒロノブ「CHA-LA HEAD-CHA-LA」など見どころ盛りだくさん。また、石川さゆりは能登半島地震から半年が経った7月上旬、石川県能登町へ向かった。仮設住宅などを訪ね、復興に向けて歩み続ける地元の人々にエールを届けるため、即席ライブを開催。能登が舞台の名曲「能登半島」を熱唱した。その模様を届ける。出演アーティストと歌唱曲は以下のとおり。■7月23日『うたコン』出演者&歌唱曲司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー出演:石川さゆり、大黒摩季、影山ヒロノブ、工藤静香、小林旭、純烈、水前寺清子、大事MAN ブラザーズ立川俊之、DA PUMP、TUBE、三山ひろし、ももいろクローバーZアスリートゲスト:前園真聖、三宅義信、吉田沙保里▼セットリスト「熱き心に」小林旭「三百六十五歩のマーチ」水前寺清子&ももいろクローバーZ「それが大事」大事MANブラザーズ立川俊之&純烈「地上の星」工藤静香「東京五輪音頭」三山ひろし「熱くなれ〜ら・ら・ら」大黒摩季「昔の名前で出ています〜ダイナマイトが百五十屯〜自動車ショー歌」小林旭「能登半島」石川さゆり「シーズン・イン・ザ・サン〜夏を抱きしめて〜真夏のじゅもん」TUBE、TUBE×DA PUMP「CHA-LA HEAD-CHA-LA」影山ヒロノブ「とこしえの旅」石川さゆり「霙」工藤静香「レナセールセレナーデ」ももいろクローバーZ「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」DA PUMP■アスリートゲストからのメッセージ▼前園真聖(アトランタ五輪 サッカー男子主将)アスリートにとって音楽は力です!僕自身も大事な試合の前には音楽を聴いて気持ちを高めたりしていました。実際にアトランタ五輪の際には大黒摩季さんの「熱くなれ」を聴いて、熱くなっていました(笑)。今回のパリオリンピックでも多くの選手の力になるように、僕もアーティストの皆さんと一緒に選手を応援したいと思います!▼三宅義信(1964年東京五輪 重量挙げ金メダリスト)歌っていうのは、不思議な力を持っていますよね。人生の苦しい時を乗り越えるためには、さまざまな方法がありますが、私は大好きな歌を聴くことでした。「熱き心に」や「三百六十五歩のマーチ」は、心をなごませてくれました。そして「東京五輪音頭」は、金メダルへの期待がかかるなかで最も勇気づけられた歌です。そんな歌を「うたコン」で聴けることを、心より楽しみにしています。▼吉田沙保里(アテネ・北京・ロンドン五輪 レスリング女子金メダリスト)子どもの頃、試合や出稽古の行き帰りの車中でいつも聴いていた歌。苦しい練習の後、よく口ずさんだ歌。貴重な休日に、後輩たちとカラオケで熱唱した歌。選手時代はたくさんの楽曲に背中を押されて夢や目標に向かって頑張ることができました!