Petit Brabancon、2nd EP収録曲より「Vendetta」MVをプレミア公開
Petit Brabanconが8月7日、2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。同EP収録曲「Vendetta」が明日7月17日より先行配信を開始。同日20時にミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも決定した。
◆Petit Brabancon (プチ・ブラバンソン) 動画 / 画像
楽曲「Vendetta」はハードコアを根底に持つ、バンド史上最もアグレッシヴで暴力的なナンバーだ。血の気の多いオーディエンスと、Petit Brabanconならではの獰猛な闘犬のようなライヴを経て制作された同曲は、夏の全国ツアーでも荒れ狂う会場が想像できる仕上がりだ。
加えて、最新アーティスト写真をはじめ、今作のアートディレクションをデジタルやアナログ、メディアを問わず、その横断的な組み合わせによるカオティックな表現を得意とするクリエイティブチームのMETACRAFTが担当した。映像やアートワークを含め、ダーティーかつ禍々しい危険性をはらんだ狂騒的な作品として世に放たれる。
■「Vendetta」「BATMAN」先行配信情報
2024年7月17日(水)配信開始
プリアド/プリセーブ：https://orcd.co/dcca1131
▼「BATMAN」先行配信
2024年6月28日(金)配信開始
配信リンク：https://orcd.co/dcca1130
※Apple Music のプリアド(Pre-add)、Spotifyのプリセーブ(Pre-save)は、配信前の楽曲を事前に予約できる機能です。事前に登録をすることで、配信開始後に自身のライブラリに楽曲が自動で追加されます。
■2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』
【完全限定盤】DCCA-129 ￥8,800(税込)
・ピザボックス風特殊パッケージ仕様
・テイクアウトピザバッグ付属
【一般流通盤】DCCA-130 ￥2,750(税込)
予約リンク：https://www.petitbrabancon.jp/
※完全限定盤はMAVERICK STOREもしくはGALAXY BROAD SHOPのみで購入可能
※一般流通盤は、TOWER RECORDS(店舗/ONLINE)、Amazonでも購入可能
▲ジャケット画像
▲完全限定盤
▲一般流通盤
▼CD収録曲 ※完全限定盤／一般流通盤 共通
01. move
作曲 : yukihiro
02. dub driving
作詩 : 京 作曲 : antz
03. BATMAN
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
04. 眼光
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
05. a humble border
作詩 : 京 作曲 : yukihiro
06. Mickey
作詩 : 京 作曲 : antz
07. Vendetta
作詩 : 京 作曲 : ミヤ
▼プリアド/プリセーブ
https://orcd.co/dcca129
■EPグッズ『Seven Garbage Born of Hatred コレクショングッズ』
発売：MAVERICK STORE
https://www.maverick-stores.com/petit-brabancon/seven-garbage-born-of-hatred-merch/
・Seven Garbage Born of Hatred Tシャツ：￥6,000(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred プレート：￥3,500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred アクリルコースター：￥900(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred トレイ：￥4,500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred Pizza ステッカー：￥500(税込)
・Seven Garbage Born of Hatred ボトル：￥4,000(税込)
■＜Petit Brabancon Tour 2024「BURST CITY」＞
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月06日(金) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月12日(木) 広島・HIROSHIMA CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
（問）CANDY PROMOTION 082-249-8334
9月13日(金) 福岡・FUKUOKA BEAT STATION
open18:00 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
9月15日(日) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
（問）SOUND CREATOR 06-6357-4400
9月20日(金) 神奈川・CLUB CITTA'
open18:00 / start19:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
9月21日(土) 愛知・DIAMOND HALL
open17:00 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
▼チケット
\6,500(税込・整理番号付・ドリンク代別)
※スタンディング
一般発売：5月11日(土)10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/pb/
関連リンク
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