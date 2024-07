Petit Brabanconが8月7日、2nd EP『Seven Garbage Born of Hatred』をリリースする。同EP収録曲「Vendetta」が明日7月17日より先行配信を開始。同日20時にミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることも決定した。楽曲「Vendetta」はハードコアを根底に持つ、バンド史上最もアグレッシヴで暴力的なナンバーだ。血の気の多いオーディエンスと、Petit Brabanconならではの獰猛な闘犬のようなライヴを経て制作された同曲は、夏の全国ツアーでも荒れ狂う会場が想像できる仕上がりだ。

