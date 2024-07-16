The Birthday、「抱きしめたい」のライブ映像を公開
The Birthdayが7月10日、Blu-ray・レコード盤『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 “GO WEST.YOUNGMAN”』をリリースした。同映像作品より「抱きしめたい」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。
◆The Birthday 動画 / 画像
The Birthdayは7月10日、鉄拳が制作した2000枚のパラパラ漫画による「サイダー」ミュージックビデオも公開している。
■『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"』
【通常盤Blu-ray】
2024年7月10日リリース
UMXK-1115 ￥6,600(税込)
▼収録曲
01. トランペット
02. COME TOGETHER
03. アンチェイン
04. ある朝
05. BECAUSE
06. 声
07. スカイブルー
08. LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-
09. 抱きしめたい
10.24時
11.DIABLO 〜HASHIKA〜
12.あの娘のスーツケース
13.LOVE ROCKETS
14.咆哮
15.ギムレット
16.ブラックバードカタルシス
17.ヘッドライト
18.READY STEADY GO
19.ローリン
予約特典：ステッカー(※通常盤Blu-rayのみ対象となります)
【レコード盤(重量盤3LP／限定生産／プレイパス(R)仕様)】
※ライブ音源をレコード盤3枚に収録
2024年7月10日リリース
UMJK-9135/7 ￥9,350(税込)
※プレイパス(R)(音源をダウンロードできるQRコードを封入)
※プレイパス詳細：https://playpass.jp
▼SIDE A
1.トランペット
2.COME TOGETHER
3.アンチェイン
4.ある朝
▼SIDE B
1.BECAUSE
2.声
3.スカイブルー
▼SIDE C
1.LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-
2.抱きしめたい
▼SIDE D
1.24時
2.DIABLO 〜HASHIKA〜
3.あの娘のスーツケース
4.LOVE ROCKETS
▼SIDE E
1.咆哮
2.ギムレット
3.ブラックバードカタルシス
▼SIDE F
1.ヘッドライト
2.READY STEADY GO
3.ローリン
【限定BOX】
・Blu-ray＋レコード盤＋Photobook(68P)
・重量盤3LP／限定生産／プレイパス(R)仕様(レコード盤のみ)
2024年7月10日リリース
UMXK-9041 ￥19,800(税込)
※ライブ映像とライブ音源、PhotobookをLPサイズボックスに収めた豪華パッケージ。
※プレイパス(R)(音源をダウンロードできるQRコードを封入)
※プレイパス詳細：https://playpass.jp
■レコード盤「April」
2024年7月10日リリース
UMJK-9134 ￥2,750(税込)
RECORD／重量盤12inch／限定盤
内容：2023年4月までにレコーディングした新曲3曲を収録。
※2024年4月3日にリリースEP「April」をレコード盤として発売
▼SIDE A
1. サイダー
2. S.P.L
▼SIDE B
1. I SAW THE LIGHT
■レコード盤「月夜の残響 ep.」
2024年7月10日リリース
UMJK-9133 ￥2,750(税込)
RECORD／重量盤12inch／限定盤
内容：2022年12月7日リリース「月夜の残響ep.」をレコード盤として発売。
※映画「THE FIRST SLAM DUNK」のオープニング主題歌「LOVE ROCKETS」を収録
▼SIDE A
1. 咆哮
2. トランペット
▼SIDE B
1. スカイブルー
2. LOVE ROCKETS
■＜WEEKEND LOVERS 2024 “with You”＞
▼＜FUJI ROCK FESTIVAL’24＞
出演：LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)
日程：2024年7月28日(日)
会場：新潟県湯沢町苗場スキー場
出演ステージ：RED MARQUEE
※タイムテーブルは後日発表
https://www.fujirockfestival.com/
▼＜RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO＞
出演：LOSALIOS / The Birthday (クハラカズユキ , ヒライハルキ , フジイケンジ)
8/17 RSR Guest : イマイアキノブ , 斉藤和義 , 村越 “HARRY” 弘明 (THE STREET SLIDERS) , YONCE (Suchmos , Hedigan's) , and more…
日程：2024年8月17日(土) ※雨天決行・オールナイト開催
Open 10:00 / Live Start 12:30 / Live End 05:00(18日)予定
会場：石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
※北海道石狩市新港中央1丁目 / 小樽市銭函5丁目
※出演ステージ・タイムテーブルは後日発表
https://rsr.wess.co.jp/2024/
関連リンク
◆The Birthday レーベルサイト