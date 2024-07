LEDビジョンを搭載した「トラックTV」を運営するウエストポイントは、LEDアドトラックを実施したことがない企業向けに埼玉エリアでのLEDアドトラックの1日走行を無料(お試し)で提供するキャンペーンを2024年7月21日(日)〜9月30日(月)に開催します。

トラックTV「埼玉キャンペーン」

開催期間 : 2024年7月21日(日)〜9月30日(月)

応募条件 : LEDアドトラックを実施したことがない企業

申込み方法 : 株式会社ウエストポイント 東京オフィス

担当/三浦 メールにて申し込み申請ください

お申込みアドレス:

miura@west-point.co.jp

LEDビジョンを搭載した「トラックTV」を運営するウエストポイントは、LEDアドトラックを実施したことがない企業向けに埼玉エリアでのLEDアドトラックの1日走行を無料(お試し)で提供するキャンペーンを2024年7月21日(日)〜9月30日(月)に開催!

同社は、少数精鋭で小さな会社ながらも、クライアントの声を聞き、ニーズに応えられるよう常に新しいことに挑戦し続けています。

LEDアドトラックを知っていても活用したことがない企業が多く、実際にお試しいただけるように、埼玉エリアで10社の企業から応募がありましたら、無料(お試し)で埼玉エリアを1日走行します。

■LEDアドトラックの特徴

トラックTVは車両の両面と背面に大型LEDビジョンを搭載した“動画が流せる”アドトラックです。

従来のラッピング式アドトラックとは違い、動画が流せて、素材も何種類でも制限なく使用できます。

トラックTVに搭載のLEDビジョンは高精細で視認性が高く迫力があるため、圧倒的なインパクト、爆発的な認知度アップが可能な広告手法です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「LEDアドトラック」無料走行!トラックTV「埼玉キャンペーン」 appeared first on Dtimes.