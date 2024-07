欲しいアイテムを自分で作れる！ME-Q「アクリルグッズ」

ME-Qは、企業向けに高品質なアクリルグッズの製造サービスを開始しました。

ME-Q「アクリルグッズ」

ME-Qは、企業向けに高品質なアクリルグッズの製造サービスを開始!

印刷機や人材不足に悩むアクリルグッズ製造業者様にも最適なソリューションを提供します。

これにより、企業のニーズに応じたカスタマイズが可能となり、高品質な製品を迅速かつ効率的に提供できるようになります。

<製品・サービス紹介>

同社の製造ラインでは、キーホルダー、スタンド、バッジなど多種多様なアクリルグッズを製造しています。

また、カスタムデザインや小ロット対応、大量生産まで幅広いニーズに対応可能です。

<BtoC向けのECサイトも運営しています。商品の詳細など参考に確認してください>

【ヨツバ印刷】

ワンランク上のグッズ制作を!

https://www.yotsuba-insatsu.com/

【ME-Q(メーク)】

「人差し指」で簡単にグッズ作成。

https://www.me-q.jp/

【TUQRU(ツクル)】

Tシャツをもっと楽しく『つくる!』

https://tuqru.com/

【アニメーク】

ライセンスグッズ販売サイト「アニメーク」

https://anime-q.jp/

<強み・差別化ポイント>

【最新設備】

同社は最新鋭のUVプリンター49台、レーザー加工機7台を完備しており、UVプリンター保有台数は国内1拠点での保有台数は日本最大規模。

1日あたり最大50,000個のアクリル製品を製造可能です。

印刷機の台数 :49台

レーザー加工機の台数:7台

1日の製造能力 :50,000個

※近日アームロボット導入による24時間稼働を実現します。

【豊富な経験】

10年以上にわたりアクリルグッズ製造に特化した業界リーダーです。

独自の技術と最新の設備を駆使し、短納期かつ高品質な製品が提供されます。

【柔軟な対応】

カスタムオーダーや急ぎの案件にも柔軟に対応。

【デザインサポート】

同社にはデザイナーが複数在籍しているのでデザイン作成サービスも提供されます。

キャラクターやプロスポーツチームのデザインも受け付けています。

