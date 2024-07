2024年9月25日(水)にアルバム『MANSTER』『MANTRAL』を2枚同時リリースする事を発表した北海道出身、札幌在住の4人組ロックバンド・Galileo Galilei。そのアルバム収録曲である「SPIN!」を7月31日(水)に先行配信する。

「SPIN!」はカオスでキュートなサウンドが耳を引く楽曲。人生に突如訪れる予期せぬ転機と、それをきっかけに弾かれ高速回転し始める日々が歌われている。現時点で『MANSTER』『MANTRAL』どちらのアルバムに収録されるかは明かされていないため、アルバム詳細の続報を待とう。

「SPIN!」

また、7月23日(火)放送のFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』で初オンエアが決定。リリース日に先駆けて「SPIN!」の音源を聴けるチャンスとなっている。

さらに、「SPIN!」のPre-save、Pre-Addの事前予約もスタート。Spotify/Amazon Music/DeezerのPre-save、Apple MusicのPre-addボタンをクリックすると、自身のお気に入りまたはライブラリに予約登録され、配信初日に聴き逃がすことなく新曲を楽しむことができる。