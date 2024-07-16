プロ野球のファームは16日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて5試合が行われた。

ヤクルトは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に3―1。先発・清水は3回1安打無失点で、2番手・原が2回2安打無失点で4勝目（3敗）。楽天先発・荘司は7回4安打1失点で3敗目（2勝）を喫した。渡辺佳、安田が2安打をマーク。

ロッテはDeNA戦（ロッテ浦和）に9―4。山口が3回の3号ソロなど3安打2打点、山本が3安打1打点だった。先発の育成選手・河村は4回3安打4奪三振で1失点。DeNA先発・森唯は5回8安打6失点（自責4）で1敗目（2勝1セーブ）。林が2安打をマーク。

巨人―西武戦（ジャイアンツ）は5回裏2死で降雨コールドゲームとなり巨人が8―5で勝利。先発・堀田は5回7安打5失点ながら1勝目（1敗）を挙げた。オコエが2安打。新助っ人のモンテスが1安打2打点。西武先発の育成選手・上間は4回7安打7失点（自責3）で4敗目（3勝）。育成選手の仲三河が3回に1号満塁本塁打、5回に2打席連発の2号ソロと5打点。金子侑が2安打を放った。

阪神はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に3―2で逆転勝ち。井上が2安打1打点、森下が2安打先発・西純は4回6安打2失点で、3番手・門別が3回無安打3奪三振無失点で2勝目（1敗）を挙げた。オリックス先発の育成選手・芦田は4回3安打3失点で1敗目。セデーニョが2安打2打点。