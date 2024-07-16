48ºÐ¤ÇÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ë¡£ºòÇ¯¡¢53ºÐ¤ÇÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¤â¤Î¤òÂ¿¤¯¤â¤¿¤Ê¤¤¡¢Çã¤ï¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤â¤Á¤Î²È¶ñ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ò²Ã¤¨¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿Çò´ðÄ´¤ÎÉô²°¤Ë¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÍýÁÛ¤ÎÉô²°¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿ÊýË¡¤ò¡¢¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¤«¤é»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÎ¤Î²È¶ñ¤Ç¤â¡¢Çò¤¯ÅÉ¤êÄ¾¤»¤Ð¿·¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë

¡ÖÎ¥º§¤ò¤·¤Æ½é¤á¤Æ½»¤ó¤À²È¤Ï¡¢°Å¤¯¤Æ¸Å¤¤ÃÄÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÇò²È¶ñ¤Î»÷¹ç¤¦¤ªÉô²°¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤òÇò¤¯ÊÑ¿È¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ö30Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥­¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ä¶À¤ò¡¢¥Ú¥ó¥­¤ÇÇò¤¯ÅÉ¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÅÉ¤ë¤È¤­¤Ï¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ë¥Ú¥ó¥­¤¬¤Ï¤ß½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Þ¥¹¥­¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

¤³¤Î¤È¤­¤Ë¡¢Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ä70±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿¿¢ÌÚÈ­¤â¡¢°ì½ï¤ËÇò¤¯ÅÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹õ¤¤ÉôÊ¬¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ì¥ó¥¸¤â¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ì¤ÐÊ·°Ïµ¤¤òÅý°ì¤Ç¤­¤ë

Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ªÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥¢ÉôÊ¬¤Ë¤â¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÇò¤Ã¤Ý¤¤¤ªÉô²°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤¬¹õ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤­¡¢»È¤¦ÍÑÅÓ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¥É¥¢¤Ë¤«¤±¤¿¤é¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¤º¤Ã¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×

Çò¤¤Ãª¤Ë¤Ï¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤º¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò¼é¤ë

È÷¤¨¤Ä¤±¤ÎÇò¤¤Âç¤­¤ÊÃª¤Ï¡¢¤³¤ÎÉô²°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤¢¤¨¤Æ¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤­¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Æ¤­¤Ê¤ªÉô²°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¡£

¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤òÈ´¤¯¤È¤¹¤°¤Ë¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦À­³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡£Âç¹¥¤­¤Ê¤³¤ÎÉô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼é¤ë°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÁÝ½ü¤â³Ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¹¥¤­¤Ê¶õ´Ö¤ÇË­¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×

¤ß¤ë¤¯¤µ¤ó¤ÎÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ªÉô²°¤Å¤¯¤ê¤Î¥³¥Ä¤ò¡¢¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£