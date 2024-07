管楽器&ダンスのパフォーマンスが注目を集める、4人組ガールズグループ「MOS」(Erna、Miyu、AMI、Lotta)が16日、フリーライブツアー『MOS GOES TO YOUR TOWN』を大阪からスタート。幕開けに先駆け、報道陣にパフォーマンスを披露した。「若い管楽器プレーヤーの活躍の場をもっと設けたい!」というプロデューサーの想いから開催されたオーディションをきっかけに結成。2020年頃から活動を本格化させたが、コロナ禍と重なり、SNSでの展開が中心となってきた。

一方で“ブラダン”と称されるパフォーマンスが話題となり、総フォロワー数は150万人超。TikTokやYouTubeで公開した『ジョジョの奇妙な冒険』のBGMなどが、国内外で関心を集めた。昨年7月、アメリカのオーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント(Season18)』に出演し、辛口の審査員サイモン氏からも絶賛された。その後、ドバイでカウントダウンイベントに出演、今年はベトナムにも招かれ、日本には異例の“逆輸入”となる。これまでライブの場が少なかったことから、「ファンと直接会いたい」とクラウドファンディングも行い、無料ツアーを企画した。この日は「朝6時に渋谷集合」「昼1時に大阪着」というハードスケジュール。心斎橋のライブハウス「MUSE BOX」でリハーサル後に本番へ。さらに移動を繰り返し、17日に滋賀(U☆STONE)、18日に岐阜(柳ヶ瀬Ants)、19日に浜松(FORCE)と4日連続で公演を行う。8月には「九州編」も予定する。疲れを見せることなく、リーダーのErnaは「ふらっと来てもらえたらうれしい」、Lottaは「パワフルでエネルギッシュなところを生で見てほしい」とアピール。今後の夢について、4人そろって「ワールドツアー」と張り切っていた。