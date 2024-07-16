¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¹¾¸ÍÀî634ÇÕ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡Û¼ãÎÓ¼ùÍö¡¡G2½é¾¡Íø¤Ø¹¥µ¤¹ç
¡¡º£Àá¤ÎºÇÇ¯¾¯¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦¼ãÎÓ¼ùÍö¡Ê21¡áÅìµþ¡Ë¤Ï24Ç¯¤Î¹¾¸ÍÀî¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥¡¼¡£4¹æÄú¤À¤Ã¤¿½éÆü6R¤Ï¡¢1Mº¹¤·¤«¤éÆ»Ãæ¤Ç²¼²ÏÍÀ»Ë¡¢»³ÅÄÎ¼ÂÀ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ3Ãå¡£»Õ»ö¤¹¤ë»³ÅÄ¤ËÀèÃå¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÆÃÊÌ¥ì¡¼¥¹»²Àï¤ò½®·ôÍí¤ß¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÃÏ¤ÏÁ°Àá¡Ê7·î2¡Á7Æü¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»²Àï¡£Á°²ó¤Ï²ù¤·¤¤Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ°Àá¤è¤ê¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥Ú¥é¤ò¤¤¤Ä¤â¤Î·Á¤Ë¤·¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½®Â¤Ë¤â¹ç³ÊÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡ÊG2Àï¤Î¡Ë½é1Ãå¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï1¡¢8R¤Î2Áö¤Ë½Ð¾ì¡£1¹æÄú¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿Á°È¾¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£¥Ó¥·¥Ã¤ÈÆ¨¤²¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡£