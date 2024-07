2014年7月15日のグランドオープンから2024年で10周年を迎える、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』

2024年はアニバーサリー・イヤーにふさわしい数々の魔法体験によって、ゲストの魔法史をぬりかえる、特別な1年が届けられます。

今回は、そんな誕生10周年をお祝いして登場するバタービールのマグカップを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」10周年アニバーサリー・マグカップ

販売場所:三本の箒、バタービール カート

※三本の箒では、プラントベース対応のバタービール(ノンアルコール)もご用意しています

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」の10周年を記念して、特別なバタービールのマグカップが登場!

10周年アニバーサリー・プレミアムマグカップ、10周年アニバーサリー・マグカップを紹介していきます。

右)バタービール 〜10周年アニバーサリー・プレミアムマグカップ付〜(ノンアルコール)

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター誕生10周年を祝したプレミアムマグカップ付きのバタービール。

金色のマグカップは特別感満点!

10周年アニバーサリーの記念にコレクションに加えたいアイテムです。

左)バタービール 〜10周年アニバーサリー・マグカップ付〜(ノンアルコール)

いつものマグカップも、10周年仕様のロゴで華やかに!

魔法界の不思議な飲み物「バタービール」のシュワシュワ感を目でも楽しめる、クリアタイプのマグカップです。

魔法界の不思議な飲み物「バタービール」の蜂蜜色の濃厚な泡をくち元につけて、口ひげのように楽しむ“バタービール体験”をぜひ楽しんでくださいね!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」バタービールの紹介でした。

