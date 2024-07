【「くまのプーさん」4アイテム】7月16日 発売価格:2,990円~

千趣会は、同社の通販事業ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」(以下DFS)において、ベルメゾンオリジナルの「くまのプーさん」4アイテムを7月16日より発売開始した。価格は2,990円から。

今回発売されるアイテムは、8月3日の「はちみつの日」を記念したもの。はちみつモチーフがデザインされたベルメゾンオリジナルのインテリア雑貨やファッション小物などが登場する。また、「がんばり屋さんに、プーさんを。」をコンセプトに、いつもがんばるすべての人に向けた「プー活応援キャンペーン」と「はちみつプライス」2つのキャンペーンが実施される。

さらに、「Disney Fantasy Shop by Belle Maison(ディズニーファンタジーショップ バイ ベルメゾン)」東京駅店、グランデュオ蒲田店でも、7月23日より期間限定で「はちみつの日」の関連イベントが開催される。

「くまのプーさん」新商品一覧

メイクボックス「くまのプーさん」

価格:15,900円

ハニーポットをイメージしたメイクボックス

□商品ページ

折りたためる収納スツール「くまのプーさん」

価格:4,990円

各面に異なるデザインが施されており、はちみつが溢れた様なデザインがポイント。小物を収納でき、椅子としても使える

□商品ページ

スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ「くまのプーさん」

価格:2,990円

スマートフォンや財布などをいれることができる、ちょっとしたお出かけに便利なショルダーバッグ。ポケットもたくさんついている

□商品ページ

アップリケ長財布「くまのプーさん」

価格:6,990円

はちみつから覗き込むような表情が愛らしい「くまのプーさん」をデザインした長財布。収納スペースも豊富で整理しやすく、機能性に優れている

□商品ページ

キャンペーン

第1弾!「プー活応援キャンペーン」

応募期間:7月16日(火)~7月29日(月)23時59分

応募方法:期間中にベルメゾンネットにてDFSの対象商品を1点以上購入すると、缶ミラー5種類から1個がもらえる。

□キャンペーンページ(対象商品一覧)

※景品の数には限りがあります。

※先着順のため景品が無くなり次第、終了となります。

※5種類の中からランダムで1個プレゼントいたします。

第2弾「はちみつプライス」キャンペーン概要

期間:7月30日(火)~8月5日(月)23時59分

「はちみつの日」にちなみ、「くまのプーさん」グッズが期間限定で最大38%OFF(みつばち)のセール価格になるキャンペーンが実施される。ただし、一部の商品のみ対象。

□キャンペーンページ(7月30日より閲覧可)

DFS東京駅店・グランデュオ蒲田店 店舗限定イベント】

7月23日よりDFS東京駅店、グランデュオ蒲田店に期間限定で「くまのプーさん」のコーナーが登場。店舗限定商品も販売予定となっている。

【マグネット付きキャンディ缶】

価格:1,290円、7月下旬から8月上旬発売予定

東京駅店

出店場所:JR東京駅京葉線地下1階八重洲口改札内

電話番号:03-6268-0101

営業時間:8時30分~22時

グランデュオ蒲田店

出店場所:グランデュオ蒲田 東館2階(JR蒲田駅直結)

電話番号:03-6424-8500

営業時間:平日・土曜 10時~21時 日曜・祝日 10時~20時30分

(C)Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard

※画像はイメージです。