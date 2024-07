デンマークと日本にルーツを持つ、シンガー・ソングライターのミイナ・オカベ。デビューアルバム『Better Days』の収録曲「Every Second」はSNS上で100億回を超えるバイラルヒットを記録し、海外アーティストとしては異例となる国内ドラマ/アニメのタイアップも獲得。今夏にはサマーソニック初出演も決まり、8月19日には初ショーケースライブも控えている彼女が、音楽的ルーツや自然体のボーカル、緻密なプロダクションが光る最新シングル「Maybe One Day」の制作背景などを語ってくれた。

パーソナルな曲を歌うこと/作ること─「懐かしい」という日本語が好きだと、別のインタビューでお話していましたよね。親しみや切なさが共存するような、ミイナさんの音楽にも通じる言葉だと思います。ミイナ:この言葉をうまく言い表す表現が英語にはないと思う。「nostalgia」もニュアンスが少し違う気がするし。子供の頃から慣れ親しんでいて、つい口にしちゃう言葉。デンマークにいる時でも、どこか親近感を覚えるとこの言葉をよく使っちゃう。母と英語で話している時でさえ、「懐かしい」は日本語になってしまうくらい。Photo by YURIE PEPE─以前は自分の声に対して批判的だったそうですが、どういったきっかけで自信を取り戻せたのでしょうか。ミイナ:歌うことはずっと好きで、いつも私の人生の大きな一部だった。学校のコーラスやミュージカルに参加していたし、親からは、家じゅうどこでも私の歌が聞こえるって言われてたくらい。でも、高校時代には歌がすごく上手な生徒と自分を比べていた時期もあって。技術的な面で劣っているのがわかっていたから、歌手になりたいって人前でいう自信がなかった。でも、自分で曲を書きはじめて、自分の声に合わせたパーソナルな曲を歌うことで、だんだんと自信を持てるようになってきたんだ。以前、だれかに歌うことと作曲のどちらが好きか訊かれたことがあったんだけど、私にとっては両方とも切り離せない。パーソナルな自分の曲を歌うことが好きだし、みんなに私の歌を聴いてもらえるんだって思うと、作曲するのはすごく楽しい。その話でいうと、エイミー・ワインハウスと私の音楽は似ていないけど、彼女からはソングライターとしていつも刺激をもらっている。彼女の声やスタイルは唯一無二で、ユニークな歌詞からは彼女の正直さが伝わってくる。彼女の音楽は、他人と自分を比較していた私にありのままの自分を表現すればいいんだって勇気を与えてくれた。Photo by YURIE PEPE─「Talk To Me」や「Every Second」などアコースティック・ギターにフォーカスする楽曲が近年増えている印象です。ミイナ:ギターで曲を作りはじめるんだけど、初心を忘れないようにしたいから、ギターとボーカルだけの生っぽさを残すことはいつも大事にしてる。でも、その2曲はスタジオで録音して、サウンドもギターだけじゃないから、どちらかというとプロダクション寄りの曲かな。いろんなバリエーションを持たせることも好きで、ライブでもすごく感動的な曲のあとに突然ダンスミュージックが流れたりする突拍子のなさにワクワクするんだよね。─2023年のEP『Spinning Around』からリズムのアプローチもより多彩になり、ソウル、R&Bからの影響が色濃くなっている気がしました。ミイナ:大体は、特に準備なしでスタジオでプロデューサーと制作していて。ギターとピアノからはじめて、そのあとで他の楽器を足していく感じかな。正直なところ、リズムはプロデューサーに任せている部分でもある。チームは私の好みを理解してくれているし、すごく詳しいから。いつもセッションをはじめたときの気分から音楽を作っていく感じなんだよね。スタジオで「最近どんな音楽聴いてる?」「今日はどんな気分?」「気持ちいい天気だし、今日の天気みたいな曲を作ろう!」って、みんなと会話をしながら進めているよ。「私らしさ」を保ちながらの成長過程─4月にリリースされた新曲「Maybe One Day」も話題ですが、この曲はどんな背景から作られたのでしょう?ミイナ:これは、好きになりかけていた人への気持ちが冷めていくことを書いた曲なんだ。まあ、ひどいよね。これを書いていた時、プロデューサーに「ねえ、これリリースして大丈夫かな?」って自分でも確認したくらい。そこまで赤裸々に書いたことはなかったから。イヤな奴って思われたくなかったし(笑)。でも、すごく気に入ってる。この曲は次のアルバムのイントロダクションにしたいな。サウンド的にぴったりだと思うから。─次のアルバム(2025年リリース予定)で目指している世界観はどういったものでしょうか?ミイナ:いろんなものがインスピレーションになってるから、どのジャンルにあてはまるかはわからない。1stアルバム『Better Days』(2023年)は恋愛、家族、友人との関係がメインのテーマだったけど、次のアルバムは一層パーソナルなアルバムになっている。今まで触れてこなかった主題を探し続けていたんだ。前作のリリースから3年経って、私らしさを保ったまま成長している様子を感じてもらえると思う。Photo by YURIE PEPE─「Maybe One Day」ではデュア・リパ、サブリナ・カーペンター、レイヴェイなどの作品で知られるリロイ・クランピットをプロデューサーに迎えています。彼と共作することにした経緯を教えてください。ミイナ:1年前、彼はデンマークに来る予定があって、「セッションをしないか?」ってInstagramで連絡が来てね。当時、私はロンドンにいたから、デンマークのあとにロンドンに来てくれて、それではじめてセッションをしたんだ。その後、何度かロサンゼルスに行って制作をした。ずっと一緒にアルバムを作りたいと思ってたから、オッケーしてくれた時はすごく嬉しかったな。アルバム全体に関わってくれていて、パーソナルな曲について心から話し合える彼の存在は、私にとって本当にありがたい。─先ほどスタジオで曲作りをする際に「最近どんな音楽聴いてる?」というやり取りがいつもあると話していましたが、「Maybe One Day」の制作時はどんな音楽を聴いていたのでしょうか?ミイナ:バッド・バニー! 「Yo No Soy Celoso」という曲をずっと聴いてた。曲を研究するように音楽を聴いているわけではなくて、どちらかというと、その曲が作りだすムードを参考にしている。─日本でのライブが夢だと以前から語っていましたよね。ミイナ:サマーソニックのことはもちろん知っていて、音楽をはじめた頃から海外に行ってライブをすることが夢だったし、いつか日本でライブができたらってずっと思い続けてた。素晴らしいアーティストたちが集結するサマーソニックでパフォーマンスができるなんて……すっごく楽しみ!─出演者で気になる人はいますか?ミイナ:マネスキンのライブはすごく楽しみ! あとはクリスティーナ・アギレラにオーロラも。きっと最高のパフォーマンスだろうな。レイヴェイも気になる、私の妹がすごくファンなんだ。それから、ミイナ・オカベもね!(笑)─ライブで意識していることは?ミイナ:私のゴールはとにかく楽しむこと。高校生の頃は、演奏前にすごくナーバスになって、緊張で震えたりしていたんだ。ちょっとおもしろいよね。幼い頃はステージを駆け回って「私を見て!」って感じだったのに(笑)。でも、歳を重ねるにつれて考え方を改めるようになった。ベストを尽くすのはもちろんだけど、人前でうまくやらなきゃってプレッシャーをかけるんじゃなくて、自分自身も楽しまなきゃ意味がないって。リラックスして楽しむんだって言い聞かせるようになった。そうやってマインドセットを変えていって、今はバンドメンバーと一緒に演奏するのがすごく楽しい。みんなのおかげで貴重な経験ができていると思う。それに、オーディエンスは私の演奏をジャッジするためじゃなくて、楽しむために来てくれてるんだもんね。そういうふうに考えられるようになった。【写真ギャラリー】ミイナ・オカベ撮り下ろし(全13点)Photo by YURIE PEPE『Maybe One Day』ミイナ・オカベ再生・購入:https://umj.lnk.to/MOMODミイナ・オカベ 1st Showcase in Japan2024年8月19日(月)東京・Space odd開場/開演:18:00/19:00オールスタンディング:7,700円(税込/別途1 ドリンク)※未就学児入場不可詳細:https://www.creativeman.co.jp/event/mina-okabe_2024/SUMMER SONIC 20242024年8⽉17⽇(⼟)18⽇(⽇)東京会場:ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ⼤阪会場:万博記念公園※全券種ソールドアウト※ミイナ・オカベは8月17日(土)東京会場、18日(日)大阪会場に出演公式サイト:https://www.summersonic.com/