BOYNEXTDOOR¡¢Á´¹ñ¤ÎPARCO¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ä¹ñÆâ½é¤ÎPOPUP STORE¤â

HYBE傘下のレーベル KOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループBOYNEXTDOORと全国のPARCOとのタイアップキャンペーン『BOYNEXTDOOR AND, PARCO+』(ボーイネクストドア アンド パルコ プラス)を開催する。BOYNEXTDOOR JP 1st Single 『AND,』の発売を記念した本キャンペーンでは、BOYNEXTDOOR初のデジタルスタンプラリーやメンバーのサイン入りCDが抽選で当たる豪華プレゼントキャンペーン、PARCO限定ノベルティを実施。

【キャンペーン概要】

◆デジタルスタンプラリー「FIND THE KEYS STAMP RALLY」

◆SPECIAL PRESENT

◆SNSキャンペーン

◆国内初!BOYNEXTDOOR POP-UP STORE

さらに渋谷PARCOでは国内初のPOP UP STOREがオープン。OFFICIAL MERCHANDISEの販売や、POP-UP STOREだけで楽しめる未公開ショットが登場する。期間:2024年7月18日(木)〜7月28日(日)場所:全国のPARCO16店舗(札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・松本・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野)BOYNEXTDOOR JP 1st Single『AND,』の発売を記念して、デジタルスタンプラリーを開催! 隠された3つのKEYを見つけると、限定動画が視聴できる。※詳細及びキャンペーンポスター設置場所は キャンペーンサイト をチェック!期間:2024年7月10日(水)11:00〜2024年7月28日(日)23:59※全国のPARCOで獲得できるスタンプ(KEY)は2024年7月18日(木)〜2024年7月28日(日)の期間のみ取得可能。下記 銑のスタンプ(KEY)をすべて集めると、特典ページで限定動画を視聴することができる。※スタンプはどの順番に獲得しても問題ありません。CD購入時に封入されている<応募抽選用シリアルナンバー>に記載されているキーワードを入力するとスタンプ(KEY)を一つ獲得できる。特設ページにアクセスしてApple MusicもしくはSpotifyでJP 1st Single『AND,』をライブラリに追加すると、キーワードが表示される。そのキーワードを入力するとスタンプ(KEY)が一つ獲得できる。2024年7月18日(木)〜7月28日(日)の期間に掲出されているキャンペーンポスターのQRコードを読み込むとスタンプ(KEY)が一つ獲得できる。※全国のPARCOにあるQRコードはすべて同一です。複数施設に来場いただく必要はありません。ポスター掲出開始日・最終日の営業時間は各施設HPでご確認ください。対象期間中、館内で3,000円(税込・期間中合算可)以上の購入者に先着でオリジナル『ステッカー』をプレゼント!(先着順・なくなり次第終了)メンバーごとの6種類のステッカーに加え、シークレットの計7種のステッカーが登場。シークレットの絵柄は当たってみてのお楽しみ!お買上げレシート対象期間・引換対象期間:7月18日(木)〜7月21日(日)会場・詳細は キャンペーンサイト をチェック!※各店舗毎で配布会場が異なります。※引き換え会場にて、対象期間のお買上げレシートをご提示ください。※先着順・なくなり次第終了。※期間中、対象PARCO内でのお買上げ合算可となります。※ステッカーは全7種・ランダムでお渡しいたします。お選びいただけません。※一部対象外の店舗がございます。※各館にて無くなり次第終了(各日での配布上限は設けません)※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。※特典の転売行為は禁止いたします。​※個人間取引などに関するトラブルの責任は一切負いかねます。​期間中、BOYNEXTDOOR JP公式Xと対象のPARCO公式Xをフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で18名様にBOYNEXTDOOR直筆サイン入りJP 1st Single『AND,』をプレゼント!応募期間:2024年7月18日(木)〜7月28日(日)応募方法:BOYNEXTDOOR JP公式Xおよび対象のPARCO公式Xをフォロー7月18日(木)にPARCO公式Xおよび対象PARCOの公式XからUPされたプレゼント対象投稿をリポスト対象アカウント:対象のPARCO公式Xは本キャンペーンサイトの「PARCO OFFICIAL X」一覧から確認できる。※直筆サイン入りCDは、1枚につきメンバー1名のサインが記載されています。メンバーはご指定いただけません。※応募はお一人様一回限りといたします。※BOYNEXTDOOR JP公式Xと対象のPARCO公式Xの2つをフォローの上、対象の投稿をリポストしてください。※既にフォローいただいている方も対象の投稿をリポストで抽選参加となります。※対象アカウント合計で18名様が当選となります。※複数の対象アカウントのフォロー&リポストは可能ですが、重複当選はいたしません。※当選の権利はご当選者様本人のものとし、第三者への譲渡(有償・無償を問わない)・換金を禁止させていただきます。※賞品の発送は日本国内に限ります。※応募締め切り:7月28日(日)23:59までBOYNEXTDOOR JP 1st Single『AND,』を記念した、国内初のPOP-UP STOREが開催。OFFICIAL MERCHANDISE・ネームステッカーの販売や、POP-UP STOREだけで楽しめる未公開ショットをお楽しみに!【ポップアップストア詳細】会場:渋谷PARCO 本館5F POP UP SPACE期間:2024年7月18日(木)〜7月28日(日)