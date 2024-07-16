『劇場版カードキャプターさくら』8月9日より再上映決定 『CLOVER』も同時上映！予告映像公開
1999年8月21日に公開された『劇場版カードキャプターさくら』と、併映された短編作品『CLOVER』。今回、劇場公開25周年を記念して、8月9日より『劇場版カードキャプターさくら』と『CLOVER』の再上映が決定した。25年前の公開時と同様、この2作品を同時上映で楽しめる。ポスタービジュアル、予告映像、入場者特典が公開された。
【動画】『劇場版カードキャプターさくら』予告映像公開
■入場者 特典
【特典名】CLAMPイラスト使用・B5イラストカード
（ランダム全2種）
【配布期間】8月9日（金）〜8月15日（木）
＜第2弾入場者特典＞
【特典名】アニメイラスト使用 ミニ色紙
【配布期間】 8月 16日（金）〜
【動画】『劇場版カードキャプターさくら』予告映像公開
■入場者 特典
【特典名】CLAMPイラスト使用・B5イラストカード
（ランダム全2種）
【配布期間】8月9日（金）〜8月15日（木）
＜第2弾入場者特典＞
【特典名】アニメイラスト使用 ミニ色紙
【配布期間】 8月 16日（金）〜