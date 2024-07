ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』(毎週土曜 後9:30)発のライブイベント『THIS IS IKU 2024 日本武道館』が、11月23日に開催されることが決定した。2020年以来、4年ぶりに武道館での開催となる。“山崎育三郎が考える究極のエンターテインメントショー”をイベントのテーマとして、毎回豪華ゲストと一夜限りのコラボレーションを実現させてきた「THIS IS IKU」。2018年、19年は東京国際フォーラムホールA、2020年には日本武道館、22年には再び東京国際フォーラムホールA、23年には東京ガーデンシアターでイベントを開催し続けており、リスナーにとっては年に一度のイベントとして定着している。

チケットは、きょう16日の午後6時から最速先行予約がスタートする。■山崎育三郎6回目を迎えた、僕がパーソナリティーを務めるニッポン放送『山崎育三郎の I AM 1936』から生まれたライブイベント「THIS IS IKU」。今年は日本武道館で開催が決定致しました!!ミュージカル、コンサート、ドラマ、映画、声優、バラエティ、様々なジャンルに挑む中で、これを1つのエンターテイメントにしたいと思い生まれたのが「THIS IS IKU」。ジャンルを超えた素晴らしい豪華ゲストの皆さんとのコラボレーションをお届けする、一夜限りの特別なステージ。毎年超豪華ゲストの皆さんと夢のような時間を過ごさせて頂いていますが、2024年も各ジャンルから憧れのスターの皆さんが集結致します。育三郎にしか出来ない、特別なステージをお届けします。日本武道館でお待ちしています。