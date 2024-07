◆竹内涼真、逞しい背筋披露

◆竹内涼真の投稿に反響

【モデルプレス=2024/07/16】俳優の竹内涼真が15日、自身のInstagramを更新。逞しい背筋を披露し、反響が寄せられている。セガの人気ゲーム「龍が如く」シリーズの実写作品であるAmazon Originalドラマ「龍が如く〜Beyond the Game〜」(10月25日配信開始)で主演を務める竹内。この日は「『#龍が如く#likeadream 〜Beyond the Game〜』10.25 Are you ready?」というコメントともに、トレーニング中の後ろ姿を公開した。同作への出演にあたり、格闘技のレッスンや厳しい身体づくりを行ったという竹内。今回投稿された写真では逞しく鍛え上げられた背筋を披露した。この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「美しい」「もはや芸術作品」「プロ意識すごい」「素晴らしい」など、様々な反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】