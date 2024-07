ENHYPEN、新曲「XO（Only If You Say Yes）」のリミックス音源を配信リリース

■原曲の感じを生かした「XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)」をはじめ、計6トラックをリリース!

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」リミックス集『XO(Only If You Say Yes)(Remixes)』を7月16日にデジタルリリースした。

本作には、原曲の感じを生かしたままメンバー7人の声だけで満たされた「XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)」と、それぞれ音楽性が異なる5つのリミックス音源の計6曲が収録されている。

テンポ感のあるUKガレージスタイルの「Club Night Remix」、アフロビートリズムにエレクトロニックポップジャンルを結合させた「California Night Remix」、エナジェティックなムードが楽しい「Drive Night Remix」、原曲に速度変化を与えた「Sped Up Ver.」と「Slowed + Reverb Ver.」と、それぞれ魅力的なトラックがラインナップ。ぜひチェックしてみよう。

オリジナルの「XO(Only If You Say Yes)」は、特別な君が許すなら何でもしてあげたい少年の心をロマンスファンタジーで解きほぐしたポップナンバー。

7月12日にリリースされ、公開直後、10のと地域のiTunes「トップソング」と韓国国内主要音源サイトであるBugsリアルタイムチャート1位を獲得した他、Spotify「デイリートップソング(7月14日付)」でも12の国と地域でチャートイン中だ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日:7月12日

2024.07.16 ON SALE

DIGITAL ALBUM『XO(Only If You Say Yes)(Remixes)』

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/