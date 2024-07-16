²Æ¤Î¹â¹»ÌîµåÂçÊ¬Âç²ñ¡¡ÌÀË½éÀï¡¢Âç²ñ¶þ»Ø¤Î±¦ÏÓ¤ò¹¶Î¬¡¡¥³ー¥ë¥É¾¡¤Á¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð
²Æ¤Î¹â¹»ÌîµåÂçÊ¬Âç²ñ¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÀË¤¬½éÀï¤ËÅÐ¾ì¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î±¦ÏÓ¤òÍÊ¤¹¤ëÃæÄÅÅì¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Æ¤Î¹â¹»ÌîµåÂçÊ¬Âç²ñ¡¡ÌÀË½éÀï¡¢Âç²ñ¶þ»Ø¤Î±¦ÏÓ¤ò¹¶Î¬¡¡¥³ー¥ë¥É¾¡¤Á¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð
²Æ4Ï¢ÇÆ¡¢½Õ²ÆÏ¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹Âè1¥·ー¥É¡¦ÌÀË¤Ï½éÀï¤ÇÃæÄÅÅì¤ÈÂÐÀï¡£1²óÉ½¡¢ÃæÄÅÅì¤Ï3ÈÖ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¶âÅÄ¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀË¤Î¥¨ー¥¹¡¦ÌîÅÄ¤¬¤½¤ì°Ê¹ß¡¢7²ó¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Êー¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ÃæÄÅÅì¤ÎÀèÈ¯¤ÏÂç²ñ¶þ»Ø¤Î±¦ÏÓ¡¢ºÇÂ®148¥¥í¤Î¶âÅÄ¡£3²ó¥¦¥é¡¢ÌÀË¤Ï2¥¢¥¦¥È3ÎÝ1ÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦ÀÐÅÄ¤¬¥é¥¤¥ÈÁ°¥¿¥¤¥à¥êー¤òÊü¤Á¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢6ー0¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿ÃæÄÅÅì¤Ï8²óÉ½¡£ÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Êー¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢2ÈÖ¼ê¡¦°ì¥ÎÀ¥¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡£°ìÊý¡¢ÌÀË¤ÏÂåÂÇ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦»³Æâ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¤Ç7ー0¡£8²ó¥³ー¥ë¥É¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÄÅÅì¡¦¶âÅÄÎ¶Ç·²ð¼ç¾¡Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
16Æü¤½¤Î¤Û¤«¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬¹ñºÝ¾ðÊó¤¬ÂçÊ¬À¾¤Ë6－1¤Ç¾¡Íø¡£ÊÌÉÜÄá¸«µÖ¤¬ÂçÊ¬Åì¤Ë7－5¤Ç¾¡¤Ã¤Æ3²óÀï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£