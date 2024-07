【「FINAL FANTASY XIV 黄金のレガシー」7.01パッチノート】7月16日 公開

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」の7.01パッチノートを7月16日に公開した。

今回更新された7.01パッチノートでは、新しいクロニクルクエスト、レイドダンジョン「至天の座アルカディア:ライトヘビー級」などが追加される。また、バトルのアクション/特製の調整、新アイテム、ターゲットリングなど追加も実施される。

