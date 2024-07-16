「FINAL FANTASY XIV 黄金のレガシー」7.01パッチノート公開。「至天の座アルカディア：ライトヘビー級」などが実装
【「FINAL FANTASY XIV 黄金のレガシー」7.01パッチノート】
7月16日 公開
7月16日 公開
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」の7.01パッチノートを7月16日に公開した。
今回更新された7.01パッチノートでは、新しいクロニクルクエスト、レイドダンジョン「至天の座アルカディア：ライトヘビー級」などが追加される。また、バトルのアクション/特製の調整、新アイテム、ターゲットリングなど追加も実施される。
【パッチ7.01】パッチノートを公開しました！- FINAL FANTASY XIV／FF14 (@FF_XIV_JP) July 16, 2024
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