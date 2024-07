古江の優勝インタビューは通訳を介して行われた。表彰式の後には大会を中継したWOWOWのインタビューに応じ、

「(中盤は苦しくて)諦めそうにもなったんですけど、キャディーのマイクにも『しっかり気持ちをキープして』って言われて。『スター・ウォーズ』が好きなんですけど『メイ・ザ・フォース・ビー・ウィズ・ユー(May the Force be with you=フォースと共にあらんことを)』って言葉があって、自分もそれを言い聞かせて、ラウンドしたのが良かったのかなと思います」

と、日本語で話した。

ジョージ・ルーカスのSF映画「スター・ウォーズ」のファンなら、ジェダイのこの名言を覚えているだろう。

古江はプロ転向前、日本ゴルフ協会(JGA)のナショナルチームに在籍。高校時代(兵庫・滝川二)から海外遠征の経験は豊富だったが、英語は得意ではなかった。

しかし、2022年から米女子ツアーに本格参戦。大好きなディズニーやスター・ウォーズの映画を吹き替えなしで観賞し、英語を学んでいる。今では専属キャディーのマイク・スコットとプレー中にコミュニケーションを取ることに不自由はないという。

国内ツアーの関係者が言う。

「もちろんテレビを見ていました。今回の表彰式で英語を話さなかったのは、自分が主役の公の場で、相手の質問に対して誤ったことを答えれば失礼になると思ったからでしょう。自分の考えを話す分には問題がないだけの英会話力はありますから。とはいえ、ツアーメンバーになって3年目です。やっぱり優勝インタビューは流暢でなくてもかまわないから英語で話した方がいい。プレー中の気持ちや大会関係者への感謝の言葉もストレートに伝わります。

8月の全英女子オープンの舞台はスコットランドのセントアンドルーズです。ティーショットがフェアウエーに行けばボールはよく転がるし、古江は風の中でのプレーにも自信を持っている。十分、優勝のチャンスがある。スコットランドのグラスゴー出身のキャディー、マイク・スコットの地元です。メジャー連覇となれば、頼りにしている相棒の前での優勝スピーチは英語で話してほしいですね」

◇ ◇ ◇

そんな古江の「最大の武器」について、プロゴルファーの羽川豊氏は「スタッツに表れない点にある」と分析している。いったいどういうことなのか。

