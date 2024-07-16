締め忘れ、消し忘れ、鍵の紛失…。お出かけのうっかりは20%超オフも続出のSwitchBotで解決 #Amazonプライムデー
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
現在、キーレスで玄関のドアを施錠・開錠が可能な「スマートロック プロ」や、家中のリモコンをひとつにまとめて操作できる「スマートリモコン」など、SwitchBotのアイテムがお得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2024年7月16日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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施錠のストレスともおさらば！ 家の鍵を紛失する不安がなくなるSwitchBotの「スマートロック プロ」が17％オフ
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また、気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
「Amazonプライムデー」は、7月17日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー