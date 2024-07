自分色に育てるスニーカー！ECCO「STREET ACE カプセルコレクション」

デンマーク発・プレミアムフットウェアブランド『ECCO(エコー)』は、2024年7月15日、新作「STREET ACE カプセルコレクション」をECCO公式オンラインストア・青山Ao店・銀座店・表参道店で販売中です。

ECCO「STREET ACE カプセルコレクション」

■製品概要

製品名 :STREET ACE (ストリート エース)

発売日 :2024年7月15日(祝・月)

発売店舗:ECCO公式オンラインストア・青山Ao店・銀座店・表参道店

販売数量:世界6,000足(国内300足)

特徴 :ホワイトウォッシュレザー、PHORENE(TM)テクノロジー、

カップソール、北欧デザイン

カラー :WOMEN’S…GRAVEL/LAVENDOR MIST/TEABERRY/MANGO

カラー :MEN’S …GRAVEL/MEADOW/VIRTURAL

価格 :37,400円(税込)

この数量限定モデルは、あなたの足元を飾るだけでなく、履き込むほどに唯一無二の風合いを楽しむことができる特別な一足です。

■独自のホワイトウォッシュレザー

「STREET ACE カプセルコレクション」は、世界に一つだけのスニーカーを育てる楽しさを提供します。

特別なホワイトウォッシュレザーを使用し、時間の経過とともに表面のホワイトが薄れ、1点1点異なる表情が生まれるユニークなデザインとなっています。

これにより、スニーカーが唯一無二の個性を持つ一足に成長します。

■北欧の洗練されたデザインと最新テクノロジーの融合

このモデルは、北欧のレトロヴィンテージスタイルと最新のテクノロジーを融合させたデザインが特徴です。

高品質な自社製レザー、耐久性、軽量、そして安定感を兼ね備えた一体感のあるカップソールは、履き心地の良さを追求しています。

さらに、ECCO独自のPHORENE(TM)テクノロジーを採用し、快適な履き心地を実現しています。

■数量限定、希少価値の高いカプセルコレクション

STREET ACE限定版は、世界で6,000足、国内では300足のみの限定販売となります。

この希少なカプセルコレクションは、他に類を見ない特別な一足であり、所有すること自体が優越感を感じることが出来ます。

■自分だけの色を引き出す

「BRING OUT THE COLOUR」のテーマのもと、「STREET ACE カプセルコレクション」は、あなたの足元でその真価を発揮します。

履き込むことで表面のホワイトは薄れ、唯一無二の風合いが生まれます。

製造過程や個々の使用環境、そして時間の経過がこのスニーカーに個性的な表情を与えます。

