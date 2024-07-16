女子ゴルフでパリ五輪日本代表の笹生優花が１６日、アース製薬と所属契約を締結したと発表した。７月からの契約で、同日に都内で会見が開かれた。

２０年に日本ツアーで２勝を挙げ、２１年６月の全米女子オープンでメジャー初優勝を飾った。パリ五輪イヤーの今年は、山下美夢有、古江彩佳、畑岡奈紗らと最大２枠の五輪代表を争う中、６月の全米女子オープンで２年ぶりの優勝。メジャー２勝目を果たし、世界ランクを上げて五輪代表の座もつかみ取った。８月７日から４日間、フランス・ル・ゴルフナショナルで、７２ホールストロークプレーの個人戦で争われる。

◆笹生 優花（さそう・ゆうか）２００１年６月２０日、日本人の父・正和さんと、フィリピン人の母・フリッツィさんとの間に母の母国で生まれた。２２歳。８歳の時、フィリピンでゴルフを始める。１８年アジア大会で個人＆団体金メダル。１９年オーガスタ女子アマ３位。東京・代々木高在学時の同年秋に日本のプロテストに合格。２０年８月のＮＥＣ軽井沢７２で日本ツアー初優勝し、次戦で２連勝。２１年６月の全米女子オープンで米ツアー初Ｖ。今年の同大会でメジャー２勝目。きょうだいは妹１人、弟３人。１６６センチ、６３キロ。