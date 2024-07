8月復活上映「THE FIRST SLAM DUNK」。IMAX、ドルビーシネマは全国60館で

(c) I.T.PLANNING,INC. (c) 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

8月13日から復活上映される、大ヒット映画「THE FIRST SLAM DUNK」。この度、IMAX、Dolby Cinema(ドルビーシネマ)のラージフォーマット上映も行なわれることが決定。また鑑賞料金が100円引きになる「ムビチケ鑑賞券特典コード」(数量制限あり)の配布もスタートした。

特典コード:TFSDNF

2022年12月から2023年8月までロングラン上映を果たした映画「THE FIRST SLAM DUNK」。今年1月23日には、1日限りの復活上映が行なわれるなど、現時点の最終興行成績は、動員人数1,095万9,356人、興行収入158億6,873万4,020円を記録。

さらに、6月10日からはNetflix独占配信もスタート。日本国内のみの配信ながら、Netflix週間グローバルTOP10(映画・非英語)の9位を獲得。世界190以上の国と地域で配信される作品が並ぶ中、日本のみでの配信で、Netflix週間グローバルTOP10入りは異例の記録となっている。

IMAX、Dolby Cinemaでのラージフォーマット上映は全国60館を予定。全体では全国380館以上の映画館で上映されることになり、これは2022年公開時を上回る劇場数・スクリーン数での上映予定になるという。

鑑賞料金が100円引きになる「ムビチケ鑑賞券特典コード」は、8月13日から9月1日まで、オンライン上でムビチケ鑑賞券を購入する時に使用できる。特典コードは使用数量上限があるため、数量に達し次第、利用ができなくなる。