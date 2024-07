“MYSTIC STORYの新グループ”ARrC、ユニット「Connected」スタジオセッションを公開

MYSTICの新人ボーイズグループARrCが、デビュー前から”完成型グループ”の真価を見せている。彼らは本日(16日)0時、公式YouTubeチャンネルを通じてユニットの楽曲「Connected」のスタジオセッションを公開した。映像の中にはチェハン、ヒョンミン、ジビンの3人が、それぞれ異なる色の感覚的な照明の下で未発売曲「Connected」をライブでこなす姿が盛り込まれた。「ARrC」と刻まれたマイクを前に置き、彼らは強烈なラップで堂々とした新人の覇気を表した。ステージを連想させる個性的なジェスチャーが深い印象を残した。

「Connected」は、「長い間の努力の末、君とつながった」というテーマを含んでいる。この曲はメンバーたちが見えないところで汗と涙を流しながら耐えてきた時間を乗り越え、ついに世の中に出てあなたと繋がったという特別なメッセージを伝える。特に映像の最後には「フルバージョンはARrCの2番目のカムバックアルバムに収録される予定だ(THE FULL VERSION WILL BE IN CLUDED IN ARRC'SECOND COMEBACK ALBUM)」という文章が登場し、フルバージョンへの期待を高めた。また、この曲はSHINee、TWICEのナヨン、NCT 127、NCT DREAM、IVEなど韓国を代表するK-POPグループと息を合わせてきたRick Bridgesが作詞・作曲に参加し、トレンディなヒップホップムードの楽曲を誕生させた。高い完成度を誇るだけに、自然に彼らのデビューアルバムへの期待も高まっている。8月にデビューするARrCはプロフィールの公開だけで、海外で反響を呼んでいる。Weiboで「ARrC」のキーワード検索数が161万回を突破したことに続き、ベトナム出身のキエンのデビューを現地のメディアが集中的に取り上げ、グローバルK-POPファンから関心が高まっている。ARrCは単独リアリティ「WORLD OF ARrC」をローンチし、17日にMnetとM2のYouTubeチャンネルを通じて第1話を公開する。