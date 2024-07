アイフルは、TVCM「凛とした女将」シリーズ第24弾となる「バスガイド女将」篇を2024年7月16日(火)より全国で放映中です。

アイフル TVCM「凛とした女将」シリーズ第24弾「バスガイド女将」篇

出演 : 大地真央、今野浩喜

放映開始日: 2024年7月16日(火)

放送地域 : 全国

視聴用URL :

アイフルは、TVCM「凛とした女将」シリーズ第24弾となる「バスガイド女将」篇を2024年7月16日(火)より全国で放映中。

新CM公開に合わせて、Anker Japan Bluetoothスピーカー SoundCore ブラックが抽選で当たるX(旧Twitter)キャンペーンを期間限定で開催!

外国人観光客から大人気のバスガイドがいるという噂を聞いた今野。

怪しいと思いバスに乗りこむと…

■新CM「バスガイド女将」篇30秒 ストーリーボード

「バスガイド女将」篇_2

「バスガイド女将」篇_3

「バスガイド女将」篇_4

「バスガイド女将」篇_5

■新CMオンエアキャンペーン概要

X(旧Twitter)でアイフル公式アカウントをフォロー、対象ポストをリポストすると、公式アカウントからランダムなリプライが届き抽選結果が分かります。

当選された方には、「Anker Japan Bluetoothスピーカー SoundCore ブラック」が当たります。

【キャンペーン名称】

愛は英語でLOVEヤネン キャンペーン

【応募期間】

2024年7月16日(火)00:00〜2024年7月22日(月)23:59

【応募方法】

1. X(旧Twitter)でアイフル公式アカウント(@aiful_promotion)をフォロー。

アイフル公式アカウントURL:

https://x.com/aiful_promotion/

2. アイフル公式アカウントから投稿される対象ポストをリポスト。

3. 公式アカウントからランダムなリプライが届き、抽選結果が分かります。

レアなリプライが届いた方は、当選となります。

※必ずアカウントを公開設定にして応募してください。

アカウントを非公開設定にしている場合は抽選の対象外となります。

※当選者様へのみ当選リプライと同時にダイレクトメッセージが送られます。

【賞品・当選人数】

・Anker Japan Bluetoothスピーカー SoundCore ブラック:100名様

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「バスガイド女将」篇!アイフル TVCM「凛とした女将」シリーズ第24弾 appeared first on Dtimes.