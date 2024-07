使い切りタイプ登場！イチビキ『赤からカレー鍋スティック 1人前×4入』

イチビキは、“辛さを極めたやみつきの旨さ”で大人気の「赤から」シリーズから、『赤からカレー鍋スティック 1人前×4入』を新発売され、2024年8月20日(火)より全国へ出荷します。

イチビキ『赤からカレー鍋スティック 1人前×4入』

内容量 :200g

希望小売価格:480円(税抜)

賞味期間 :240日

発売日 :2024年8月20日(火)

イチビキは、“辛さを極めたやみつきの旨さ”で大人気の「赤から」シリーズから、『赤からカレー鍋スティック 1人前×4入』を新発売し、2024年8月20日(火)より全国へ出荷。

夏数量限定品の中でも一番人気の『ストレート赤からカレー鍋スープ』の個食タイプです。

【開発背景】

「赤から鍋スープ3番」の出荷実績は年々拡大を続けており、2023年では年間出荷数量は500万袋を超え、個食タイプの「赤から鍋スティック」も年間約150万袋を出荷する商品となっています。

また夏数量限定品の「ストレート赤からカレー鍋スープ」は、限定品の中でも一番人気の商品です。

この個食タイプとなる『赤からカレー鍋スティック 1人前×4入』を新発売することで、個食タイプの鍋つゆ市場の活性化と赤からブランドのさらなる浸透を狙います。

【商品特徴】

・外食店「赤から」を運営する甲羅グループとのコラボ商品です。

・夏数量限定品の中で一番人気の『ストレート赤からカレー鍋スープ』の個食タイプです。

・「ストレート赤から鍋スープ3番」に20種類の香り高いスパイスを加え、クセになる辛さに仕上がっています。

・甲羅グループ監修のもと、“赤かららしさ”と“カレー風味のバランス”を追求しました。

シリーズ品(赤から鍋関連商品)

商品名:ストレート赤から鍋スープ 1番

容量 :720g(ストレート)

特徴 :辛みを減らし、甘みなどを増やすことで、

お子様でも食べられるマイルドな味わいです。

商品名:ストレート赤から鍋スープ 3番

容量 :720g(ストレート)

特徴 :株式会社甲羅とのコラボ商品として2008年に商品化。

やみつきになる旨辛さです。

商品名:ストレート赤から鍋スープ 5番

容量 :720g(ストレート)

特徴 :2017年発売。

赤から通を唸らせる、辛さを極めたやみつきの辛さです。

商品名:赤から鍋スティック

容量 :1人前×4(濃縮)

特徴 :1人前のスティック4本と、

辛さを調整できる「辛みたれ」4本のセットです。

