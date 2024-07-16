【16日の公示】西武・コルデロが感染症特例で抹消 DeNAは4投手を入れ替え
日本野球機構（NPB）は16日、出場登録・抹消選手を公示。西武のコルデロ外野手（29）はNPB感染症特例の対象選手として登録を抹消され、高木渉外野手（24）がその代替指名選手となった。
◇出場選手登録
【広島】長谷部銀次投手（中継ぎ強化）
【DeNA】三嶋一輝投手、堀岡隼人投手（いずれも中継ぎ強化）
【巨人】岡田悠希外野手（外野強化）
【ヤクルト】山野太一投手（先発要員）
【西武】高木渉外野手（感染症特例代替選手）
【日本ハム】柳川大晟投手（中継ぎ強化）
◇同抹消
【広島】アドゥワ誠投手（再調整）
【DeNA】徳山壮磨投手（再調整）、浜口遥大投手（登板機会なし）
【巨人】赤星優志投手（登板機会なし）
【中日】梅津晃大投手（登板機会なし）
【オリックス】エスピノーザ投手（登板機会なし）
【ロッテ】西野勇士投手（登板機会なし）
【ソフトバンク】大関友久投手（登板機会なし）
【楽天】滝中瞭太投手（登板機会なし）
【西武】菅井信也投手（登板機会なし）、コルデロ外野手（感染症特例対象選手）
【日本ハム】上原健太投手（再調整）、福島蓮投手（登板機会なし）