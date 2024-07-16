

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43392.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43075.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42570.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42201.66 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41677.44 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41480.44 6日移動平均線

41441.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41299.81 均衡表転換線(日足)



41275.08 ★日経平均株価16日終値



41010.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40913.65 新値三本足陰転値

40312.21 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40279.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40188.49 均衡表基準線(日足)

40021.89 均衡表転換線(週足)

39819.84 25日移動平均線

39182.88 13週移動平均線

39095.83 75日移動平均線

39057.18 均衡表基準線(週足)

38881.51 26週移動平均線

38856.21 均衡表雲上限(日足)

38628.93 ボリンジャー:-1σ(25日)

38453.29 均衡表雲下限(日足)

38053.56 ボリンジャー:-1σ(13週)

37483.54 ボリンジャー:-1σ(26週)

37438.02 ボリンジャー:-2σ(25日)

36924.24 ボリンジャー:-2σ(13週)

36398.97 200日移動平均線

36247.11 ボリンジャー:-3σ(25日)

36085.57 ボリンジャー:-2σ(26週)

35794.92 ボリンジャー:-3σ(13週)

34687.60 ボリンジャー:-3σ(26週)

34165.52 均衡表雲上限(週足)

31808.72 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 68.38(前日82.13)

ST.Slow(9日) 81.62(前日89.38)



ST.Fast(13週) 83.31(前日81.90)

ST.Slow(13週) 78.64(前日68.89)



［2024年7月16日］



株探ニュース

