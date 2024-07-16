【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(16日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43392.57 ボリンジャー:＋3σ(25日)
43075.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42570.85 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42201.66 ボリンジャー:＋2σ(25日)
41677.44 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41480.44 6日移動平均線
41441.53 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41299.81 均衡表転換線(日足)
41275.08 ★日経平均株価16日終値
41010.75 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40913.65 新値三本足陰転値
40312.21 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40279.47 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40188.49 均衡表基準線(日足)
40021.89 均衡表転換線(週足)
39819.84 25日移動平均線
39182.88 13週移動平均線
39095.83 75日移動平均線
39057.18 均衡表基準線(週足)
38881.51 26週移動平均線
38856.21 均衡表雲上限(日足)
38628.93 ボリンジャー:-1σ(25日)
38453.29 均衡表雲下限(日足)
38053.56 ボリンジャー:-1σ(13週)
37483.54 ボリンジャー:-1σ(26週)
37438.02 ボリンジャー:-2σ(25日)
36924.24 ボリンジャー:-2σ(13週)
36398.97 200日移動平均線
36247.11 ボリンジャー:-3σ(25日)
36085.57 ボリンジャー:-2σ(26週)
35794.92 ボリンジャー:-3σ(13週)
34687.60 ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52 均衡表雲上限(週足)
31808.72 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 68.38(前日82.13)
ST.Slow(9日) 81.62(前日89.38)
ST.Fast(13週) 83.31(前日81.90)
ST.Slow(13週) 78.64(前日68.89)
［2024年7月16日］
株探ニュース