　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43392.57　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43075.41　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42570.85　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42201.66　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41677.44　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41480.44　　6日移動平均線
41441.53　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41299.81　　均衡表転換線(日足)

41275.08　　★日経平均株価16日終値

41010.75　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40913.65 　　新値三本足陰転値
40312.21　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40279.47　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40188.49　　均衡表基準線(日足)
40021.89　　均衡表転換線(週足)
39819.84　　25日移動平均線
39182.88　　13週移動平均線
39095.83　　75日移動平均線
39057.18　　均衡表基準線(週足)
38881.51　　26週移動平均線
38856.21　　均衡表雲上限(日足)
38628.93　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38453.29　　均衡表雲下限(日足)
38053.56　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37483.54　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37438.02　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36924.24　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36398.97　　200日移動平均線
36247.11　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36085.57　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35794.92　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34687.60　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34165.52　　均衡表雲上限(週足)
31808.72　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　68.38(前日82.13)
ST.Slow(9日)　　81.62(前日89.38)

ST.Fast(13週)　 83.31(前日81.90)
ST.Slow(13週)　 78.64(前日68.89)

［2024年7月16日］

株探ニュース