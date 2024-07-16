SEVENTEEN JEONGHAN『ハーパーズ バザー』増刊特別版のカバーに登場
■SEVENTEEN JEONGHANのスペシャルムービーが7月29日に公開！
SEVENTEENのJEONGHANが、『ハーパーズ バザー』9月号増刊特別版（7月20日発売）のカバーに登場する。
知的な美しさで人々を魅了し、“SEVENTEENの天使”との異名を持つJEONGHANが、2パターンの異なるカットで増刊特別版のカバーに登場。
誌面ではCARATへの感謝の気持ちや、個人的に挑戦したいことなど語っている。
また、読者プレゼントとして、JEONGHANのサイン入りスペシャルポラロイド写真が抽選で1名にプレゼントされる。詳細は誌面にて。
さらに、7月29日にはスペシャルムービーを公開。はかなさと強さが共存するJEONGHANのあらたな魅力を引き出す5つのスタイルを届ける。
メイン写真：【特別版】Harper’s BAZAAR September 2024 photographs : Yoshiyuki Nagatomo
書籍情報
2024.07.20 ON SALE
『ハーパーズ バザー』9月号 増刊特別版
SEVENTEEN OFFICIAL SITE
https://www.seventeen-17.jp/