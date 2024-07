バーバパパとのコラボレーション第2弾！アトレ『アトレサマーカーニバル』

アトレではバーバパパとコラボレーションをした『アトレサマーカーニバル』を2024年6月28日(金)より開催中です。

アトレではバーバパパとコラボレーションをした『アトレサマーカーニバル』を2024年6月28日(金)より開催中。

2024年7月16日(火)より、バーバパパとのコラボレーション企画第2弾として、アトレ恵比寿・アトレ吉祥寺の一部のレストラン・カフェにて楽しめるコラボメニューを販売中です。

https://www.atre.co.jp/campaign/summercarnival2024/menu/

■バーバパパとコラボレーションしたメニューの販売

〇コラボメニュー販売概要

アトレ恵比寿・アトレ吉祥寺の一部のレストラン・カフェにて、2024年7月16日(火)から7月31日(水)の期間限定で、バーバパパとコラボレーションしたメニューを販売します。

■コラボメニュー紹介

〇アトレ恵比寿

<参加ショップ>

銀座ライオン、花旬庵、猿田彦珈琲、ル・グルニエ・ア・パン、

メゾンランドゥメンヌ、神戸屋キッチンデリ&カフェ、インド料理 Mumbai Dining、

マンゴツリーカフェ、つばめグリル、タントタントオステリア、

シロノニワ、サントロペ、こめらく

*銀座ライオン

「ストロベリーのミニパフェ」

ストロベリーアイスや苺ソースを重ねたいちご好きにはたまらない一品です。

※各日20食限定

*猿田彦珈琲

「バーバパパのしゅわしゅわピーチフロート」

ピーチ味のソーダに和三盆みるくアイスをトッピングして提供!夏らしい爽やか&ミルキーなテイストを楽しめます。

※各日数量限定

*サントロペ

「バーバパパのベリーパンケーキ 〜とちおとめジェラート添え〜」

パンケーキにバーバパパのキャラクターカラーをイメージしたフルーツをトッピング。

とちおとめジェラートを添えて。

※各日15食限定

〇アトレ吉祥寺

<参加ショップ>

銀座木村屋、神戸屋キッチン、牛たん炭焼 利久、タリーズコーヒー、

だし茶漬けえん、シナボン、クラフトビアマーケット、オリーブハウス、

アンテンドゥ、コーヒースタイルUCC、いしがまやハンバーグ※7/18リニューアルオープン以降の提供となります。

*オリーブハウス

「デミグラスソースのオムライス」

旨みたっぷりのチキンライスに、デミグラスソースをかけた王道オムライス。

※各日10食限定

*コーヒースタイルUCC

「バーバパパのピンククリームソーダ」

いちごとレモンが香る、見た目にもかわいいクリームソーダです。

*クラフトビアマーケット

「バーバパパファミリーの手作りブランマンジェ」

木苺狩りで獲ってきた木苺のソースがたっぷりのブランマンジェです。

※各日10食限定

■プレゼントキャンペーン第2弾

〇バーバパパのひょっこりステッカープレゼント

購入金額1,500円(税込)以上で、バーバパパオリジナルステッカーがプレゼントされます。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

※配布店舗の詳細はこちら

https://www.atre.co.jp/news/3049/

※高は、正式には「はしごだか」

