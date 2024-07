一般社団法人3rdMedicalは、新しい科学的老化管理サービス「SENERGETIC(シナジェティック)」を2024年7月16日より提供開始しました。

3rdMedical「SENERGETIC」

このサービスは、日本で初めての科学的老化管理ヘルスケアであり、医師の指導の下でホルモンバランスの調整やライフスタイルの改善を通じて、老化の予防と管理をサポートします。

現代医学では、病気になってから治療するアプローチが一般的ですが、なぜ待ってから対処するのでしょうか?私たちは「予防医療」の重要性を理解しつつ、それをさらに進化させ、「老化予防医療」として具体化させることを目指しました。

ただ長生きするのではなく「質の高い長寿」を実現することで、病気の予防だけでなく健康寿命を伸ばし一人一人が最高の人生を手に入れる手助けをすること。

それが日本初のコンシェルジュ型医療サービス「SENERGETIC(シナジェティック)」なのです。

この事業を通して一番伝えたいことは、「老化を科学的に管理する」という新しい概念です。

多くの人々が老化を避けられない自然な過程として受け入れがちですが、科学的なアプローチを通じて老化を管理し、健康で活動的な長寿を実現する方法が存在します。

最終的に、「SENERGETIC(シナジェティック)」が目指すのは、医療が「病気を治す」だけでなく、「健康的な未来を創り出す」ものに変わることを社会に示すことです。

老化というプロセスを積極的に管理することで、誰もが自分の人生を最大限に生きるための支援を受けられるようになること。

これが「SENERGETIC(シナジェティック)」から世界に向けて発信したい、最も重要なメッセージです。

※Senergeticは医療機関3rd Clinicと提携して医療サービス提供しています。

■サービス概要

(1)カウンセリング、生体情報検査

カウンセリングと各種検査を通じて、顧客のニーズや生体情報を把握します。

その情報をもとに個人に合わせた栄養指導、運動プログラム、サプリメント、ホルモン療法などの健康管理計画を作成します。

(2)栄養と食事法の指導

最適な栄養を摂るための食事法をマスターさせる個別プログラムに基づいた栄養指導

(3)ニュートラシューティカルサプリメンテーション

医師の監修の下、顧客の健康状態に応じた適切なサプリメントの利用を提案します。

(4)代謝とホルモンの最適化

メソッドの一つである「総合ホルモン補充療法」。

日本は海外に比べるとホルモン補充療法はあまり普及していませんが、海外、特にアメリカにおいては中高年のホルモン減少に対するホルモン補充療法が盛んに行われています。

同社では国内既存クリニックが行う性ホルモンのみの投与ではなく、米国同様の多彩なホルモンによるホルモン補充のスキルを有しています。

(5)フィットネス・トレーニング指導

「総合ホルモン補充療法」に運動生理学の知識を組み合わせて作り上げた独自のメニューで辛くなく安全で効率的な「スマート筋肉増強法」やコンディショニング理論を取り入れたストレッチングを指導します。

■得られる効果

適切なケアとサポートにより、生体年齢を若く保つことをサポートし、エネルギーレベルの向上や睡眠の質の改善、性的パフォーマンスの向上など、様々な健康効果が期待できます。

これにより、健康的な生活を維持し、長期的には病気の予防や健康寿命の延伸を目指し、「最高の人生」を送るお手伝いをします。

