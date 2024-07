シンプルで機能的なバッグブランド「SiiLo」は、文字そのものをデザインに落とし込んだ新商品「PHONEショルダー」の先行予約販売をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて開始しました。

SiiLo「PHONEショルダー」

サイズ:約縦185mm×横120mm×マチ8mm

カラー:BLACK、GRAY、GREEN

素材 :牛革

生産国:日本製

シンプルで機能的なバッグブランド「SiiLo」は、文字そのものをデザインに落とし込んだ新商品「PHONEショルダー」の先行予約販売をアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて7月5日(金)に開始。

■開発背景

・同ブランドで文字を刻印したデザインのキーケースが人気で、他のカタチの要望が多かったため新型をリリース。

・文字をデザインに落とし込んだありそうでなかったデザイン。

・今や財布よりも出番の多いスマホを主役に、ペンや鍵やカード等もスマートに収納。

キャッシュレス派におススメの機能的なバッグです。

■特徴

・薄く柔らかなレザーを使ったスタイリッシュなルックス

兵庫県の柔らかな質感のレザーを採用、柔らかなレザーの質感を活かして「まるで布帛のバッグのような」スッキリとした薄さに仕上げたスタイリッシュなフォルムと約100gという軽量なバッグに仕上がっています。

・引っ張るだけ!伸びるキーセーフ

本体中に搭載しているキーセーフ、鍵などを付けておくのに便利な機能です。

PHONEショルダーでは軽く引っ張るとスーっとコードが伸びるので自分好みの長さに調整可能です。

・お仕事にもオススメの収納力、財布以外をこれ一つにまとめる!

本体にはスマホとキーセーフに鍵を、背面のオープンポケットの中にはペンホルダーやカードや名刺、二つ折りにすればお札も入るポケットを搭載、シンプルなルックスと収納力はオンオフ共に使用できます。

■プロジェクト概要

プロジェクト名: 薄い!軽い!約100g!「オシャレ見え」×「機能性」レザーPHONEショルダー!

期間 : 2024年7月5日(金)19:00〜8月5日(月)18:00

■リターンについて

8800円 :【超早割20%OFF】 通常11000円→8800円にて数量限定にて提供

9900円 :【早割10%OFF】 通常11000円→9900円にて数量限定にて提供

13860円:【セット割り30%OFF】 通常19800円→13860円にて提供

※セット割はスマホショルダーと同デザインのキーケースを2つセットにしたプランです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 文字をおしゃれに刻印!SiiLo「PHONEショルダー」 appeared first on Dtimes.