LE SSERAFIM¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥«¥Õ¥§¡ÖNostalgic Moments¡×¤¬7·î31¤è¤êÆüËÜ5ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡ª

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¢¡¥á¥Ë¥å¡¼¡¦Brunch Plate ÀÇ¹þ2,090±ß
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¡¦Soup Pasta ÀÇ¹þ2,090±ß
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¡¦Fruit Lemonade ÀÇ¹þ³Æ1,090±ß
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¡¦Cream Soda ÀÇ¹þ1,090±ß
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