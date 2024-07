「ぼっち・ざ・ろっく!」「ガールズバンドクライ」「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」とバンドものアニメが話題を集める近年のアニメシーン。そこで、このたびアキバ総研公式投票企画「熱い! 上手い! かっこいい! イチオシのバンド系アニメ人気投票」がスタートした。

本投票企画は、歴代バンドものアニメの中から、皆さんイチオシの作品を決めてしまおうというもの。「バンド」が物語の中心、もしくは重要なポジションに位置する作品をピックアップしている。



・けいおん!・ぼっち・ざ・ろっく!・ガールズバンドクライ

・キラ☆キラ 5th Anniversary Live Anime KICK START GENERATION

・BanG Dream!

・劇場版 BanG Dream! Episode of Roselia

・アルゴナビス from BanG Dream!

・BanG Dream! It's MyGO!!!!!

・KAIKANフレーズ

・NANA

・ギヴン

・ささやくように恋を唄う

・マクロス7

・音楽

・Angel Beats!

・BECK

・DYNAMIC CHORD

・SHOW BY ROCK!!

・SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!

・WHITE ALBUM 2

・きみの色

・そにアニ-SUPER SONICO THE ANIMATION-

・デトロイト・メタル・シティ

・坂道のアポロン

・天使の3P!

・幕末Rock

・覆面系ノイズ

・風夏



いずれもエモいストーリーと、魂揺さぶるバンドサウンドが印象的な作品ばかり! 皆さんの清き一票で、バンド系アニメの名作を決めていただきたい。





投票期限は2024年7月30日まで。

1人7票まで投票できるので、推し作品に全票を捧げるもよし、気になる複数作品に割り振るもよし。皆さんの熱い思いを投じていただきたい。

(※投票を行うには、アキバ総研会員ログインが必要です。)

投票はこちらから

>> バンドアニメが大盛り上がり! 歴代作品の中からイチオシを決める「バンド系アニメ人気投票」スタート! の元記事はこちら