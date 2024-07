28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)をPPVで全試合生中継するABEMAが、グローバル向けオンラインライブプラットフォーム「ABEMA Live」にてアメリカ、韓国、タイの3ヶ国でも全試合生中継することが決定した。今大会ではボクシング世界6階級制覇のマニー・パッキャオが初参戦し、元K-1チャンピオンの第4代K-1 WORLD GPスーパーライト級王者の安保瑠輝也との対戦が決定。安保は先日、元UFCミドル級王者のショーン・ストリックランドとのスパーリング動画が世界的にバズっており、ボクシング界のレジェンドとの試合は日本以外からも大きな注目を集めている。

視聴チケットはきょう16日から発売中。●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・RIZINスタンディングバウト 69.0kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整