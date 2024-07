伊勢パールピアホテルは、宿泊客のみ利用可能だったフィンランド式サウナ併設の立寄り湯を、2024年7月11日より日帰り一般利用を開始しました。

伊勢パールピアホテル「やわらぎの湯」

〒516-0072 三重県伊勢市宮後2丁目26-22

TEL :0596-26-1111

アクセス:近鉄伊勢市駅徒歩2分

駐車場 :立体駐車場 120台(自走式)無料

屋外駐車場 大型バス2台/中型バス1台

伊勢パールピアホテルは、宿泊客のみ利用可能だったフィンランド式サウナ併設の立寄り湯を、2024年7月11日より日帰り一般利用を開始!

■背景

2023年12月、伊勢パールピアホテルの大浴場「やわらぎの湯」のサウナ施設をリニューアルしました。

リニューアルしたサウナは「ヒノキ」を使用したサウナ小屋。

フレッシュな香りと木のパワーで、心と体を満たします。

セルフロウリュも楽しめるフィンランド式のサウナ施設と水温15度、深さ120cmのキンと冷えた水風呂、そして、男性はテラスでの外気浴、女性は内気浴室で、日々の疲れをリフレッシュしてみて下さい。

〈立ち寄り湯営業時間〉

5:00〜9:00(8:00最終入場)/12:00〜22:00(21:00最終入場)

〈利用料金〉

●一般料金 2,200円(税込)/120分

バスタオル・フェイスタオル・サウナパンツ貸出(男性のみ-テラス利用時)

入浴後のデトックスウォーター無料

※完全予約制:0596-26-1111

●時間延長

550円(税込)/30分

〈サウナ詳細〉

〇朝日(男湯)

・ドライサウナ:90度 収容人数:8人 対流式(ストーン)

セルフロウリュ可・ポンチョレンタル有(有料:660円(税込))

・水風呂:15度 水深110-140cm 収容人数:5人

・ととのいスペース:外気浴 インフィニティチェア6席

※屋外につき、テラスサウナは男性用であります。

また、保健所の指導により、使用時は備え付けの水着を必ず着用願います。

〇月光(女湯)

・ドライサウナ:90度 収容人数:8人 対流式(ストーン)

セルフロウリュ可

・水風呂:15度 水深110-140cm 収容人数5人

・ととのいスペース:内気浴(エアコン、送風機完備)インフィニティチェア2席

〈アメニティ〉

・朝日(男湯):シャンプー・トリートメント・ボディソープ・整髪料

・月光(女湯):シャンプー・トリートメント・ボディソープ・化粧水・乳液・クレンジングオイル・洗顔料

〇風呂上り休憩スペース

・湯上り処イルマーレにて

生ビール 500円(税込)/1杯

※コインメック式サーバーにて。

専用コインはフロントにて販売中。

デトックスウォーター/セルフサービス(無料)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post フィンランド式サウナも!伊勢パールピアホテル「やわらぎの湯」 appeared first on Dtimes.