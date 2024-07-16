ÆüËÜÂåÉ½3¿Í¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ê©Ì¾Ìç¤¬Ç®»ëÀþ¡Ä¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡ÈÈóÇäÉÊ¡É´Ú¹ñÂåÉ½FW¤¬¸Ä¿Í¹ç°Õ¤«
¤«¤Ä¤ÆÃæÅÄ¹ÀÆó¡Ê05¡Ë¡¢¼ò°æ¹¨¼ù¡Ê16-21¡Ë¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê20-21¡Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¤Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½FW¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFW¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¡Ê28¡Ë¤¬ºÇ¶á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¡¼¥°1¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤«¤é´Ø¿´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Î2100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó42²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒÎÁ¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¦¥ë¥ô¥º¤Ï¡ÖÈóÇäÉÊ¡ÊNot for sale¡Ë¡×¤òÀë¸À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç½é¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¡Ê12¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ç¸Ä¿Í¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òÃ£À®¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï1Ç¯±äÄ¹OP¤ò´Þ¤á¤¿2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¿··ÀÌó¤â·ë¤Ö¤Ê¤É¡¢Á´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÁê»×Áê°¦¡É¤Î¾õ¶·¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬±Ñ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤¬¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¸Ä¿Í¹ç°Õ¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ò¥Á¥ã¥ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÃí»ë¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó62²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¹½À®¡á¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡Ë
Copyright @ 2018 Sportsseoul JAPAN All rights reserved.