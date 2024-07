【劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」×くら寿司 コラボキャンペーン】7月19日~ 開催予定※無くなり次第終了

くら寿司は、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーンを7月19日より開催する。

本キャンペーンでは期間中、全国のくら寿司店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の登場キャラクターが描かれた、ここでしか手に入れることができない特別な景品がプレゼントされる。

また、2,500円以上の会計ごとにオリジナルグッズが貰える「プレゼントキャンペーン」も実施。第1弾が7月19日から、第2弾が8月9日から、第3弾が8月23日開催予定となっており、それぞれ景品が無くなり次第終了となる。

さらに、コラボ開催期間中は「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾が施されるなどファンにとっては堪らない施策が展開される。

今回はキャンペーン開催に先駆け、メディア向けに各景品の先行公開や同時開催される「極上かにフェア」の試食会が実施されたので、本稿ではその様子をお届けする。

「ビッくらポン!」で当たるくら寿司×劇場版「ヒロアカ」オリジナルグッズ

実施期間:7月19日~8月31日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れる挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の登場キャラクターが描かれた、ラバースタンド、缶バッジ、キラキラチャームといった景品が貰える。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

くら寿司×劇場版「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【ラバースタンド(全6種)】【缶バッジ(全11種)】【キラキラチャーム(全6種)】

コラボ期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」の登場キャラクターがデザインされた景品が貰えるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計3回に渡って開催。今回は7月19日からの第1弾景品「クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは全4種。緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍&オールマイト、麗日お茶子&飯田天哉がくら寿司のメニューを手に持った描き下ろしイラストがデザインされている。

景品の配布は先着30万名限定。絵柄は選べるがなくなり次第終了となってしまうので、確実に推しの景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

緑谷出久

爆豪勝己

轟焦凍&オールマイト

麗日お茶子&飯田天哉

裏面は共通イラスト

極上かにフェア

開催期間:7月19日~

くら寿司では劇場版「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は豪華食材の“カニ”を存分に楽しめる「極上かにフェア」が数量限定開催となる。

冬のイメージがあるカニだが、くら寿司では夏でもカニを楽しめるよう、水揚げ時期が違うものを世界中から仕入れて提供。今回のフェアで提供される「ボイル本ズワイカニ(一貫)」は旨みを逃さない特別な加工方法により、噛むほどに溢れ出るカニの旨みと甘みを堪能できる。

ほかにも、本ズワイカニの棒肉とタラバガニのカニ身を一皿で食べ比べできる「カニ二種にぎり」、タラバガニを豪快に乗せた「たらばがに軍艦」、醤油ベースのタレに漬け込み、とろっとした甘みのあるアカエビとタラバガニの身をふんだんに盛った「えびかにマウンテン」などが登場。さらに、“極みの一品シリーズ”からは各種お寿司メニューを一度に楽しめる「超かにづくし」も販売される。

「極上かにフェア」のメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるというとてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

「えびかにマウンテン」 販売期間:7月19日~8月7日 価格:345円

「かに二種にぎり」 販売期間:7月19日~8月7日 価格:345円

「ボイル本ズワイガニ大(一貫)」 販売期間:7月19日~8月7日 価格:280円

「超かにづくし)」 販売期間:7月19日~8月7日 価格:1,490円

ジャパン・フード・セレクション グランプリを受賞した「ふり塩熟成まぐろ」 価格:115円。スペシャリテ部門での受賞は回転寿司業界では初とのこと。

(C) 2024「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会

(C) 堀越耕平/集英社