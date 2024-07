シャオミ(Xiaomi)のレイ・ジュン(Lei Jun)CEOは、19日に発表予定のフォルダブルスマートフォン「Xiaomi MIX Fold 4」について、スペックの一部を明らかにした。

レイ・ジュンCEOによるX(旧Twitter)への投稿より

シャオミがWeibo上で公開した情報によると、「Xiaomi MIX Fold 4」は厚さ9.74mm、重さ226g。独ライカの光学Summilux4眼カメラを搭載している。5倍ペリスコープカメラを備え、デュアルレンズで望遠およびマクロ撮影を行う。IPX8の防水性能をもち、50Wワイヤレス充電、双方向衛星通信が可能となっている。

「Xiaomi MIX Fold 4」は、7月19日20時(日本時間)、「Lei Jun Annual Speech」と題したライブ配信で発表される予定。

The MIX Fold 4 continues to push the boundaries of what's possible - it's thin at 9.47mm and weighs only 226g. Feels like a regular phone in your hand but packs flagship-level capabilities in camera, performance and battery. #XiaomiMIXFold4 pic.twitter.com/vwTTuDna2z